Hàn Quốc: Chính phủ “đóng băng” giá trần nhiên liệu

Ngày 21/8, Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc thông báo giữ nguyên giá trần đối với các sản phẩm nhiên liệu trong kỳ thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh giá dầu tăng cao và căng thẳng kéo dài ở Trung Đông.



Theo hãng tin Yonhap, giá tối đa đối với xăng thường, dầu diesel và dầu hỏa do các nhà máy lọc dầu trong nước cung cấp cho các trạm xăng sẽ vẫn giữ nguyên ở mức lần lượt là 1.784 won (1,30 USD), 1.773 won và 1.380 won/lít, trong 4 tuần tới bắt đầu từ ngày 22/8.



Chính phủ đã duy trì mức giá trần hiện tại trong 8 tuần qua, kể từ ngày 27/6.

Giải thích về quyết định này, một quan chức bộ trên cho biết: "Giá dầu quốc tế đã giảm xuống khoảng 70 USD/thùng vào đầu tháng 8, nhưng dầu thô Brent đã tăng lên 90 USD vào ngày 20/8 trong bối cảnh bế tắc kéo dài ở Trung Đông, dẫn đến việc gia hạn mức giá trần mới nhất."



Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng mức giá trần nhiên liệu vào giữa tháng 3 để ổn định giá trong nước trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột Mỹ - Iran.

Hàn Quốc cũng dự định điều chỉnh các biện pháp khẩn cấp một cách linh hoạt trong khi theo dõi sát các diễn biến ở Trung Đông và nền kinh tế quốc gia./.

Giá các sản phẩm dầu mỏ có thể tiếp tục ở mức cao đến năm 2027 Giá dầu thô có thể hạ nhiệt khi dòng chảy qua eo biển Hormuz phục hồi, nhưng nguồn cung nhiên liệu thắt chặt khiến giá xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay vẫn có nguy cơ neo cao đến năm 2027.

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