Mùa tựu trường, giỏ hàng trực tuyến thêm đa dạng sản phẩm kích cỡ lớn

Mùa tựu trường không chỉ thúc đẩy nhu cầu mua ba lô, sách vở hay dụng cụ học tập, mà còn kéo theo nhu cầu sắm bàn học, giường, tủ quần áo, sofa và thiết bị gia dụng cho không gian sống mới. Vốn được xem là nhóm hàng khó mua trực tuyến vì cồng kềnh, giá trị cao và chi phí giao nhận, nội thất đang dần được người dùng đưa vào giỏ hàng online với các giải pháp từ sàn thương mại điện tử.

Mordor Intelligence dự báo bán hàng trực tuyến sẽ là kênh phân phối nội thất tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 13,35% mỗi năm đến năm 2031. Từ phía sàn, Shopee cũng cho biết số đơn hàng trung bình mỗi ngày của nhóm hàng cồng kềnh trong nửa đầu năm 2026 tăng gần gấp đôi cùng kỳ. Thực tế mua sắm của một số người dùng cho thấy những rào cản về vận chuyển, chi phí và thời gian nhận hàng đang dần được cải thiện.

Hàng nặng vẫn giao tận nhà

Con trai chị Quỳnh My bên bàn học mới. (Ảnh: NVCC)

Trước thời điểm con trai vào lớp 1 khoảng một tháng, chị Nguyễn Thị Quỳnh My (29 tuổi, Thành phố Huế) bắt đầu chuẩn bị góc học tập cho con. Trong danh sách mua sắm, chị ưu tiên một bộ bàn ghế chống gù có thể điều chỉnh theo chiều cao để sử dụng lâu dài.

Mức giá khoảng 2 triệu đồng không phải điều khiến chị băn khoăn nhất. Thay vào đó, kích thước và trọng lượng của sản phẩm mới là yếu tố khiến chị cân nhắc. Mặt bàn bằng gỗ MDF, khung sắt sơn tĩnh điện cùng các bộ phận đi kèm khiến bộ bàn ghế khá nặng và cồng kềnh.

Ban đầu, chị My cho rằng mua trực tiếp tại cửa hàng có thể thuận tiện hơn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo các mẫu trên Shopee, chị quyết định đặt một bộ bàn ghế với giá khoảng 1,6 triệu đồng sau ưu đãi. Theo chị My, sản phẩm được giao đến tận nhà, đóng gói chắc chắn và không phát sinh thêm vấn đề trong khâu vận chuyển như chị từng lo ngại.

“Với phụ huynh bận rộn như mình, việc đặt hàng cồng kềnh trên Shopee khá thuận tiện. Thay vì phải đi nhiều cửa hàng để chọn mẫu rồi chờ vận chuyển, mình có thể mua sắm trên ứng dụng trên điện thoại”, chị My nói.

Sinh viên cân đối chi phí khi mua trực tuyến

Vừa chuyển trọ về khu vực gần trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Nguyễn Minh Duy (21 tuổi, sinh viên năm 3) phải tính toán kỹ các khoản chi đầu năm học. Sau khi thanh toán tiền cọc, Duy cần mua thêm nhiều vật dụng cho không gian sống mới nhưng ngân sách không quá dư dả.

Do phòng trọ có diện tích hạn chế, Duy chọn sofa giường để đáp ứng cả nhu cầu nghỉ ngơi lẫn sinh hoạt hằng ngày. Sau khi tham khảo đánh giá và so sánh giá giữa nhiều gian hàng trên Shopee, Duy chốt mua một chiếc sofa giường kích thước 150 x 190 cm, giá hơn 2,5 triệu đồng.

Với Duy, chi phí vận chuyển là một trong những yếu tố quan trọng khi quyết định mua hàng cồng kềnh. Sau khi áp dụng mã ưu đãi, phí giao hàng cho sản phẩm còn 22.000 đồng. “Mình khá bất ngờ vì sofa có kích thước lớn nhưng phí giao sau khi áp mã chỉ hơn 20.000 đồng. Nhờ vậy, tổng chi phí đơn hàng vẫn nằm trong mức mình có thể cân đối”, Duy chia sẻ.

Việc có thể xem trước giá sản phẩm và phí vận chuyển giúp Duy chủ động hơn trong chi tiêu, đặc biệt vào thời điểm đầu năm học với nhiều khoản cần chuẩn bị.

Đơn hàng sofa của Minh Duy với phí ship giảm còn 22.000 đồng sau khi áp mã. (Ảnh: NVCC)

Chuẩn bị nhập học chương trình thạc sỹ tại Hà Nội, Nguyễn Phương Ngân (26 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) bay ra thủ đô sớm để nhận phòng trọ và sắp xếp chỗ ở. Trong thời gian ngắn, Ngân cần mua một số vật dụng thiết yếu, bao gồm cả giường và tủ quần áo.

“Mình mua một chiếc giường dạng pallet có thể cuộn tròn, giá sau khi áp mã khoảng 1,3 triệu đồng và được miễn phí vận chuyển. Đặt hôm trước thì hôm sau đã nhận được hàng, nên mình kịp sắp xếp phòng”, Ngân cho biết.

Theo Ngân, lợi ích lớn nhất của việc mua sắm trực tuyến là tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Thay vì di chuyển qua nhiều cửa hàng để tìm sản phẩm đúng mẫu mã, kích thước và mức giá, người mua có thể tham khảo nhiều lựa chọn trên cùng một nền tảng, đồng thời chủ động so sánh chi phí trước khi quyết định.

“Ra Hà Nội nhập học có nhiều việc phải lo nên việc mua được các vật dụng cần thiết mà không phải đi nhiều nơi giúp mình tiết kiệm đáng kể thời gian. Với người ở xa nhà một mình, việc hàng được giao tận nơi cũng thuận tiện hơn,” Ngân nói.

Có thể thấy khi những rào cản về vận chuyển, chi phí và thời gian giao nhận dần được thu hẹp, hàng cồng kềnh có thể trở thành nhóm ngành hàng tăng trưởng đáng chú ý trên thương mại điện tử. Không chỉ mở rộng lựa chọn cho người mua, xu hướng này còn tạo thêm dư địa để các nhà bán hàng nội thất, gia dụng đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm giao nhận, từ đó tiếp cận thêm tệp khách hàng mới trong mùa mua sắm cuối năm./.

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