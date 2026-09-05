Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan cao nhất trong 2 tháng

Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tuần qua đạt mức cao nhất trong 2 tháng, do hoạt động mua bù thiếu (mua lại lượng gạo đã vay trước đó để trả lại), nhu cầu giao hàng trong ngắn hạn tăng mạnh và nguồn cung bị hạn chế do yếu tố thời tiết.

Platts, một đơn vị thuộc S&P Global Energy, đã định giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 475 USD/tấn (giá FOB) vào ngày 3/9, tăng 9 USD/tấn so với tuần trước đó. Lần gần nhất giá ở mức cao hơn là vào ngày 29/6, khi đạt 479 USD/tấn.

Các nguồn tin thị trường cho biết đà tăng giá có thể gặp lực cản nếu hoạt động thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu chậm lại. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước, các hạn chế trong khâu xay xát do thời tiết và nhu cầu giao hàng ngắn hạn vẫn tiếp diễn có thể giúp giá duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Ông Wanniwat Kitireanglarp, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Gạo Thái Lan, cho biết nguồn nước đang khan hiếm hơn so với năm ngoái khi đang bước vào cuối mùa mưa.

Về nhu cầu xuất khẩu, ông cho biết sức mua của Iraq sụt giảm mạnh trong chủ yếu phản ánh sự thay đổi về các tuyến đường thương mại thay vì nhu cầu thực tế suy yếu.

Trong khi đó, châu Á cũng đang đóng góp thêm nhu cầu, trong đó Philippines và Malaysia là những thị trường đang được các nhà xuất khẩu Thái Lan chú trọng.

Ông Anurak Deesirisathien, Giám đốc Kinh doanh của công ty Asia Golden Rice, cho biết, hoạt động mua bù thiếu là một trong những yếu tố chính hỗ trợ thị trường vào lúc này.

Đồng thời, việc thu hoạch trong mùa mưa đang ảnh hưởng đến hiệu suất xay xát, đặc biệt là tỷ lệ thu hồi gạo nguyên hạt. Điều này đang đẩy cả giá lúa và chi phí sản xuất gạo trắng 5% tấm tăng lên.

Nếu các điều kiện này tiếp diễn trong suốt tháng, giá gạo được cho là sẽ duy trì ở mức tương đối cao thay vì giảm nhanh sau khi hoạt động mua bù thiếu hoàn tất.

Một thương nhân tại Bangkok lại cho rằng đà tăng gần đây có thể chững lại nếu nhu cầu mua của các nhà xuất khẩu giảm đi.

Nông sản Mỹ: Giá đậu tương, ngô tăng tuần thứ tư liên tiếp

Giá đậu tương tại Chicago giảm trong phiên cuối tuần (4/9) nhưng vẫn tăng tuần thứ tư liên tiếp, khi Trung Quốc tiếp tục thu mua đậu tương Mỹ, trong khi những lo ngại về thời tiết nắng nóng và khô hạn tại các vùng trồng trọt trọng điểm của Mỹ cũng tác động đến thị trường.

Hợp đồng đậu tương được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago giảm nhẹ 0,06% xuống 13,15 USD/bushel.

Tuy nhiên, giá vẫn duy trì gần mức cao nhất trong gần ba năm qua. Tính chung trong tuần, hợp đồng này tăng 2,12%. Trung Quốc tiếp tục mua đậu tương Mỹ sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 5/2026, trong đó Trung Quốc tái khẳng định cam kết mua 25 triệu tấn mỗi năm cho đến năm 2028. Các nhà xuất khẩu đậu tương của Mỹ đã bán được 192.000 tấn cho Trung Quốc để giao trong niên vụ 2026/2027.

Trong khi đó, giá ngô giảm 0,09% xuống 5,40-1/4 USD/bushel. Tuy nhiên, giá tăng 0,7% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp. Giá ngô tăng do lo ngại về năng suất cây trồng tại Mỹ thấp hơn và những rủi ro dai dẳng đối với hoạt động giao thương tại khu vực Biển Đen.

Giá lúa mỳ không đổi ở mức 7,54 USD/bushel sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng một thỏa thuận hòa bình nhằm "chấm dứt xung đột tại Ukraine" vẫn là điều khả thi. Giá loại ngũ cốc này đã giảm 3,8% trong tuần qua.

(1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg ; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

càphê: Ổn định trở lại sau nhiều ngày giảm

Chốt phiên giao dịch 4/9 trên sàn London, giá càphê Robusta giao tháng 9/2026 ổn định ở mức 3.344 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 56 USD/tấn (1,66%) lên 3.430 USD/tấn.

Trên sàn New York, chỉ riêng giá càphê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 0,1 xu Mỹ/pound (0,03%) xuống 324,25 xu/pound. Các kỳ hạn khác đều tăng.

Cụ thể, giá càphê giao tháng 12/2026 tăng 0,25 xu/pound (0,08%) đạt 295,6 xu/pound.Đà tăng nhẹ trong phiên cuối tuần giúp giá càphê ổn định trở lại sau nhiều ngày giảm.

Trong phiên 3/9, giá càphê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng, còn giá càphê Robusta chạm mức thấp nhất trong 3 tháng.Trong tuần qua, giá càphê chịu áp lực khi tiến độ thu hoạch tại Brazil cải thiện, làm gia tăng khả năng nguồn cung mới sẽ được đưa ra thị trường.

Theo công bố mới đây của StoneX, công ty môi giới và tư vấn có trụ sở tại Mỹ, sản lượng càphê vụ 2026-2027 của Brazil được dự báo đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao nhờ thời tiết thuận lợi, cao hơn 2,6% so với dự báo hồi tháng 3.Bên cạnh đó, nguồn cung từ Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, cũng gây sức ép lên giá của loại càphê này.



Theo Cục Thống kê, xuất khẩu càphê của Việt Nam trong 8 tháng 1-8/2026 đạt 1,33 triệu tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.Trong khi đó, giá càphê tại thị trường trong nước đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Theo giacaphe.com, giá càphê ngày 5/9 bình quân ở mức 94.800 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá càphê ở mức 94.700 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, mức giá là 94.200 đồng/kg./.

Nhật Bản: Dư thừa nguồn cung khiến giá gạo giảm mạnh dưới giá thành sản xuất Việc giá gạo giảm 40% xuống dưới giá thành sản xuất tại vùng sản xuất gạo hàng đầu Niigata sẽ có tác động đáng kể, khiến cho việc giảm mạnh hơn nữa có thể xảy ra ở các khu vực khác của Nhật Bản.

​

​