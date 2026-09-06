Giảm đến 40% giá vé tàu giường nằm, vé khứ hồi từ 7/9

Từ ngày 7-10/9/2026, hành khách mua vé trên một số đoàn tàu SE sẽ nhận ưu đãi giảm đến 40% giá vé giường nằm. Bên cạnh đó, hành khách mua vé khứ hồi còn được giảm 20-30% giá vé lượt về.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đang triển khai các chương trình ưu đãi giá vé đến 40% nhằm tạo thêm thuận lợi cho hành khách, khuyến khích lựa chọn đường sắt cho các hành trình hai chiều và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách.

Theo đó, trong các ngày 7, 8, 9 và 10/9/2026, hành khách mua vé trên đoàn tàu SE thuộc các cung chặng qua khu vực miền Trung, được hưởng mức giảm giá vé từ 15 -40%, tùy loại chỗ và hành trình.

Cụ thể, đối với các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20 giảm 15% giá vé ngồi mềm điều hòa và giảm 30% giá vé giường nằm các loại cho hành khách mua vé có ga đi từ Đà Nẵng đến Chợ Sy và ga đến từ Huế đến Hà Nội.

Giá vé giường nằm tham khảo một số chặng: Đà Nẵng-Hà Nội chỉ từ 800K/vé; Huế-Vinh chỉ từ 376K/vé; Vinh-Hà Nội chỉ từ 375K/vé.

Giá vé ghế ngồi mềm tham khảo một số chặng: Đà Nẵng-Đồng Hới chỉ từ 181K/vé; Huế-Vinh chỉ từ 248K/vé; Vinh-Hà Nội chỉ từ 225K/vé.

Đáng chú ý, đối với các tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE21 và SE22 giảm 15% giá vé ngồi mềm điều hòa và giảm đến 40% giá vé giường nằm các loại cho hành khách mua vé có hành trình từ Đà Nẵng-Diêu Trì và ngược lại.

Không chỉ áp dụng các chương trình giảm giá trên một số đoàn tàu và hành trình, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt còn thực hiện chính sách giảm giá vé lượt về khi hành khách mua vé khứ hồi.

Chính sách được áp dụng trong hai giai đoạn: từ 7/9 đến hết 19/11/2026 và từ 25/11 đến hết 30/12/2026.

Đối với hành khách mua vé cá nhân, nếu mua vé trước ngày tàu chạy từ 1 đến 19 ngày, giá vé lượt về được giảm 20%. Trường hợp chủ động mua vé trước ngày tàu chạy từ 20 ngày trở lên, mức giảm vé lượt về lên tới 30%.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho hay, với những hành khách đã có kế hoạch đi và về, việc mua vé khứ hồi ngay từ sớm không chỉ giúp chủ động lựa chọn thời gian, loại chỗ mà còn có thể tiết kiệm chi phí cho hành trình lượt về.

Đối với hành khách chọn vé giường nằm với mức giảm cao nhất 40%, đây là cơ hội để hành khách có nhu cầu di chuyển trên các chặng phù hợp lựa chọn không gian nghỉ ngơi thoải mái trên tàu với chi phí tiết kiệm hơn.

Chương trình giảm giá vé sẽ được Công ty cổ phần Vận tải đường sắt triển khai thường xuyên đến hết năm 2026, áp dụng trên một số đoàn tàu và hành trình phù hợp. Tùy tình hình chỗ và nhu cầu đi lại, doanh nghiệp sẽ chủ động điều chỉnh giảm giá vé, thông thường được công bố trước khoảng 1 tuần, để hành khách không bỏ lỡ các chương trình giảm giá.

Đối với hành khách mua vé tập thể, ngoài mức giảm theo chính sách giá vé tập thể, vé lượt về tiếp tục được giảm thêm 20% hoặc 30% tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Trường hợp đủ điều kiện hưởng nhiều mức giảm, hành khách hoặc tập thể chỉ được hưởng một mức giảm cao nhất đối với vé khứ hồi lượt về.

Với các chương trình ưu đãi trên, hành khách có nhu cầu đi lại trong thời gian tới, đặc biệt là các hành trình hai chiều, nên chủ động kế hoạch và mua vé sớm để có thêm cơ hội lựa chọn chỗ phù hợp và tận dụng mức giảm giá cao nhất.

Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt hoặc đặt mua vé trực tuyến tại website: dsvn.vn; trên ứng dụng ví điện tử và ứng dụng ngân hàng./.

Nhiên liệu “hạ nhiệt,” ngành đường sắt điều chỉnh giảm giá vé tàu hỏa Ngành Đường sắt thực hiện điều chỉnh giảm giá vé đối với nhiều đoàn tàu khách trong dịp cao điểm hè, tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội lựa chọn đi lại, tiết giảm chi phí.