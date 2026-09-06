Một em bé đã chào đời ngay trên chuyến bay của Vietnam Airlines

Chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines, khai thác bằng tàu bay Boeing 787 khởi hành ngày 5/9 hành trình từ Copenhagen (Đan Mạch) đi Thành phố Hồ Chí Minh, đã phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Yangon (Myanmar) để kịp thời cấp cứu một hành khách chuyển dạ đột ngột, sinh con trên máy bay.

Khoảng 10 tiếng sau khi chuyến bay cất cánh, hành khách N.L.D.L, quốc tịch Việt Nam, đang mang thai bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Tổ tiếp viên đã lập tức triển khai các biện pháp sơ cứu cần thiết theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp và phát thanh tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tiếp viên và 5 hành khách tự nguyện, em bé đã chào đời ngay trên chuyến bay VN38.

Do tình trạng sức khỏe của sản phụ có dấu hiệu không được đảm bảo, cần tiếp cận cơ sở y tế để thăm khám chuyên sâu, tổ bay đã quyết định chuyển hướng và cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Yangon, Myanmar.

Ngay khi nhận được thông tin từ tổ bay, Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ mặt đất tại Myanmar và nhà chức trách sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hành khách và cháu bé sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, chuyến bay VN38 đã khởi hành lại lúc 3h30 (giờ địa phương) ngày 6/9, hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h05 sáng cùng ngày.

“Việc hạ cánh khẩn cấp là quyết định kịp thời và cần thiết trong tình huống đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị hàng không và mặt đất. Dù việc điều chỉnh hành trình có thể phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lịch bay, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam luôn đặt yếu tố an toàn và sức khỏe của hành khách lên hàng đầu trong mọi hoạt động khai thác,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Đây là một trong số nhiều trường hợp mà Vietnam Airlines đã điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần trợ giúp y tế. Trước đó, ngày 24/6/2026, chuyến bay VN524 của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thượng Hải phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hongkong (Trung Quốc); ngày 7/1/2026, chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata (Calcutta, Ấn Độ) hay ngày 17/9/2025, chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines từ Frankfurt đi Thành phố Hồ Chí Minh phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sỹ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe./.

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