Khẩn trương tăng khai thác cát cho cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Sáng 5/9, qua kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1, lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các nhà thầu khẩn trương nâng cao năng lực khai thác cát.

Đây là chỉ đạo cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn về vật liệu, kiên quyết không để dự án tiếp tục chậm trễ.

Hiện nay, Dự án thành phần 4 có tổng cộng 4 gói thầu xây lắp với tổng giá trị thực hiện đạt 4.502,33 tỷ đồng (tương đương 55,64% giá trị hợp đồng), chậm 25% so với kế hoạch.

Nguyên nhân chính của việc chậm trễ do thiếu hụt nguồn vật liệu cát san lấp từ đầu năm đến nay, khiến khối lượng thi công không đạt yêu cầu. Về tổng thể, Dự án thành phần 4 cần khoảng 7,269 triệu m3 cát san lấp.

Thực tế, khối lượng cát đã khai thác và đưa về công trình mới đạt khoảng 4,109 triệu m3. Dự án đã xác định được nguồn cung khoảng 6,5 triệu m3 (bao gồm 6 triệu m3 cát sông và 0,5 triệu m3 cát biển B1.4).

Mặc dù nguồn cát san lấp hiện đã cơ bản được bố trí đủ, nhưng tốc độ cung ứng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng kịp thời cho các mũi thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo nhà thầu tập trung khai thác các mỏ cát đã được chỉ định; trong đó ưu tiên khai thác phục vụ một số đoạn hiện tại chưa có cát, để đảm bảo cát về công trường đúng thời gian, kịp tiến độ một số gói thầu.

Thành phố Cần Thơ phối hợp với tỉnh Vĩnh Long đề nghị hỗ trợ các mỏ cát trên địa bàn tỉnh bổ sung cát cho Dự án thành phần 4. Hiện nguồn cát đủ, tuy nhiên năng lực khai thác của một số nhà thầu còn chậm.

Do đó, thành phố tập trung chỉ đạo các nhà thầu nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng kịp thời lượng cát phục vụ thi công cho các gói thầu Dự án thành phần 4.

Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt khoảng 0,77 triệu m3 cát còn lại, thành phố Cần Thơ đang tích cực đề nghị tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ bổ sung các mỏ cát trên địa bàn cho dự án.

Cùng đó, dự án đang xúc tiến mở rộng nguồn cung: dự kiến bắt đầu khai thác mỏ cát biển B1.4 ngay trong ngày 5/9/2026; kiến nghị tham mưu nâng trữ lượng khai thác mỏ MS06 thêm khoảng 0,4 triệu m3; đẩy nhanh thủ tục cấp phép các mỏ cát mới gồm Tân Lộc, Phước Lộc và Trà Nóc.

Song song với biện pháp tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư cũng có những biện pháp cứng rắn nhằm chấn chỉnh tiến độ. Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đã kiên quyết cắt chuyển hợp đồng của những nhà thầu thi công chậm chạp do nguyên nhân chủ quan.

Nếu các nhà thầu yếu kém tiếp tục không có chuyển biến, chủ đầu tư sẽ tiếp tục cắt giảm khối lượng để giao cho đơn vị đủ năng lực thực hiện./.

Gỡ vướng nguồn cung vật liệu cho dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi Để giải quyết về vấn đề vật liệu cho dự án, các địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo điều kiện cho đơn vị như Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp... khai thác cát biển.