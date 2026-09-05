Đồng Nai thúc tiến độ 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, hiện địa phương này đang triển khai 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành gồm mở rộng, nâng cấp đường 769; đường 773; xây dựng đường 770B. Để triển khai các dự án, ngành chức năng cần thu hồi gần 630ha đất, trong đó có hàng trăm ha đất cao su do doanh nghiệp quản lý.

Đến nay, nhiều diện tích cao su đã được chi trả tiền bồi thường nhưng chưa cưa cắt cây, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Dự án xây dựng đường 770B cần thu hồi gần 270 ha đất, trong đó có gần 105 ha đất trồng cây cao su của Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Dự án mở rộng, nâng cấp đường 773 cần thu hồi gần 225 ha đất, trong đó có gần 63 ha đất cao su của Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Đến nay các xã, phường có 2 dự án đi qua đã ban hành các quyết định thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường đất cao su theo quy định. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan vẫn chưa thực hiện thanh lý, cưa cắt cao su trong phạm vi dự án.

Với đường 769 (cần thu hồi hơn 135 ha đất), hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã nhận bàn giao hàng chục ha đất tại phường Dầu Giây, Long Thành và xã Bình An. Tuy nhiên, do nhiều diện tích cây cao su chưa cưa cắt nên mặt bằng bị da beo, không liền khoảnh, phương tiện thi công khó tiếp cận công trường.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tiến hành cưa cắt cao su và bàn giao mặt bằng phục vụ 3 dự án trong tháng 9 này.

Giữa tháng 7 vừa qua, thành phố Đồng Nai khởi công dự án mở rộng, nâng cấp đường 769; đường 773; xây dựng đường 770B; ba dự án có tổng chiều dài khoảng 110 km, đều có tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Đây là những tuyến đường đóng vai trò kết nối các địa phương trong tỉnh Đồng Nai với sân bay Long Thành, từ đó, hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ liên tỉnh và vùng đến sân bay. Theo kế hoạch, các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027 và 2028./.

Bàn giao khoảng 260ha đất phục vụ 3 đường kết nối sân bay Long Thành Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đã nhận bàn giao gần 260ha đất (trên tổng số gần 630ha) phục vụ 3 dự án giao thông kết nối các địa phương với sân bay Long Thành.