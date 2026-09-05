Xã hội

Giao thông

Đồng Nai thúc tiến độ 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành

Thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương cưa cắt, bàn giao diện tích cao su đã được bồi thường để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Công Phong
Cây cao su bên đường 769 đoạn qua sân bay Long Thành chưa được cưa cắt. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)
Cây cao su bên đường 769 đoạn qua sân bay Long Thành chưa được cưa cắt. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, hiện địa phương này đang triển khai 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành gồm mở rộng, nâng cấp đường 769; đường 773; xây dựng đường 770B. Để triển khai các dự án, ngành chức năng cần thu hồi gần 630ha đất, trong đó có hàng trăm ha đất cao su do doanh nghiệp quản lý.

Đến nay, nhiều diện tích cao su đã được chi trả tiền bồi thường nhưng chưa cưa cắt cây, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Dự án xây dựng đường 770B cần thu hồi gần 270 ha đất, trong đó có gần 105 ha đất trồng cây cao su của Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Dự án mở rộng, nâng cấp đường 773 cần thu hồi gần 225 ha đất, trong đó có gần 63 ha đất cao su của Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Đến nay các xã, phường có 2 dự án đi qua đã ban hành các quyết định thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường đất cao su theo quy định. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan vẫn chưa thực hiện thanh lý, cưa cắt cao su trong phạm vi dự án.

Với đường 769 (cần thu hồi hơn 135 ha đất), hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã nhận bàn giao hàng chục ha đất tại phường Dầu Giây, Long Thành và xã Bình An. Tuy nhiên, do nhiều diện tích cây cao su chưa cưa cắt nên mặt bằng bị da beo, không liền khoảnh, phương tiện thi công khó tiếp cận công trường.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tiến hành cưa cắt cao su và bàn giao mặt bằng phục vụ 3 dự án trong tháng 9 này.

Giữa tháng 7 vừa qua, thành phố Đồng Nai khởi công dự án mở rộng, nâng cấp đường 769; đường 773; xây dựng đường 770B; ba dự án có tổng chiều dài khoảng 110 km, đều có tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Đây là những tuyến đường đóng vai trò kết nối các địa phương trong tỉnh Đồng Nai với sân bay Long Thành, từ đó, hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ liên tỉnh và vùng đến sân bay. Theo kế hoạch, các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027 và 2028./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sân bay Long Thành #Giải phóng mặt bằng #Đồng Nai Đồng Nai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh (ở giữa) và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên (bên trái) tại lễ khai trương đường bay. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Việc mở đường bay trực tiếp Mumbai-Hà Nội tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.

Ông Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống số hóa quy mô lớn của đường sắt hiện đại đặt ra bài toán công nghệ và nhân lực

Theo các chuyên gia tham gia tọa đàm, đường sắt hiện đại không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là một "Hệ thống số hóa quy mô lớn" với phần mềm và công nghệ là trung tâm. Bên cạnh năng lực xây dựng truyền thống, Việt Nam đang đối mặt với ba khoảng trống năng lực cần được lấp đầy.