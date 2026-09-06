"Đi từng ngõ, gõ từng tàu" tuyên truyền chống khai thác IUU tại Đà Nẵng

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.

Thay vì tổ chức tuyên truyền tập trung, cán bộ Hải đoàn 21 và các lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống Cảng cá Tam Quang, lên từng tàu cá, gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân; đồng thời đến tận nhà một số chủ phương tiện để tuyên truyền, trao đổi, hướng dẫn những quy định cần thiết trước mỗi chuyến vươn khơi.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định của pháp luật về thủy sản và chống khai thác IUU; trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong quản lý phương tiện và hoạt động khai thác trên biển; duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) liên tục 24/24 giờ; ghi chép, cập nhật đầy đủ nhật ký khai thác, bảo đảm hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản và tuyệt đối không đưa tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các lực lượng đã cấp phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, giải đáp những vấn đề ngư dân còn băn khoăn trong quá trình khai thác hải sản; thông tin về các hành vi vi phạm và chế tài xử lý để chủ tàu, thuyền trưởng nâng cao ý thức tự giác chấp hành. Qua đó, giúp bà con hiểu rõ chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu của cơ quan chức năng mà còn gắn trực tiếp với quyền lợi, sinh kế lâu dài của ngư dân, uy tín của thủy sản Việt Nam và nỗ lực chung trong tháo gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Đặc biệt, trong quá trình tuyên truyền, các lực lượng chức năng đã kết hợp trao tặng cờ Tổ quốc cho các tàu cá và treo các khẩu hiệu tuyên truyền tại khu vực cảng cá. Mỗi lá cờ được trao không chỉ thể hiện tình cảm, sự đồng hành của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ với bà con ngư dân mà còn góp phần động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật và cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển.

Các lực lượng chức năng trao cờ và hướng dẫn cho ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Phó Chính ủy Hải đoàn 21, Cảnh sát biển 2 cho biết: Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác IUU, Hải đoàn xác định công tác tuyên truyền phải được tiến hành thiết thực, đi vào từng đối tượng cụ thể. Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ đơn vị không chỉ tuyên truyền tại cảng mà còn trực tiếp đến từng tàu, từng gia đình chủ tàu, thuyền trưởng để trao đổi, hướng dẫn, giúp bà con hiểu đúng, nắm chắc và tự giác chấp hành các quy định. Mục tiêu quan trọng nhất là để mỗi ngư dân thực sự trở thành một chủ thể tích cực trong chống khai thác IUU, cùng cả nước quyết tâm tháo gỡ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ của EC.

Tại gia đình ngư dân Trần Quốc Tú, chủ tàu đồng thời là Thuyền trưởng tàu cá ĐNa 91558 TS, cuộc tuyên truyền diễn ra gần gũi, cởi mở. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình hành nghề trên biển được cán bộ đoàn công tác trao đổi, giải thích cụ thể, giúp chủ tàu hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong quản lý phương tiện và thuyền viên.

Chia sẻ sau khi được đoàn công tác đến tận nhà tuyên truyền, anh Trần Quốc Tú xúc động cho biết: "Được cán bộ Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể nên chúng tôi rất phấn khởi và thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Những quy định nào chưa hiểu, chúng tôi được giải thích ngay. Là chủ tàu, đồng thời là thuyền trưởng, tôi sẽ chấp hành nghiêm các quy định, duy trì thiết bị giám sát hành trình, không đưa tàu khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và thường xuyên nhắc nhở anh em thuyền viên cùng thực hiện."

Hoạt động tuyên truyền của của các lực lượng chức năng là một trong những việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân ngay từ bến cảng, trên từng con tàu và trong từng gia đình. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong khai thác hải sản hợp pháp, có trách nhiệm; đồng hành cùng các cấp, các ngành trong quyết tâm khắc phục các khuyến nghị của EC, tháo gỡ cảnh báo "Thẻ vàng", hướng tới phát triển nghề cá bền vững./

“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” chống khai thác IUU Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU.

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