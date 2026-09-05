Australia: Sắc màu văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội Đèn lồng-Hoa đăng

Những chiếc đèn lồng rực rỡ, các con thuyền giấy nhiều màu sắc, chiếc cầu khỉ, đồ chơi dân gian bằng lá dừa, cùng các tiết mục nghệ thuật và ẩm thực truyền thống Việt Nam đã tạo nên không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Đèn lồng-Hoa đăng Việt Nam 2026, diễn ra ngày 5/9 tại Darwin, thủ phủ Vùng lãnh thổ Bắc Australia, thu hút gần 5.000 người dân và du khách tham dự.

Từ một sự kiện cộng đồng do Hội Gia đình Việt Nam tại Australia (AVFA) tổ chức lần đầu vào năm 2022 với khoảng 800 người tham dự, Lễ hội Đèn lồng-Hoa đăng Việt Nam đã từng bước trở thành hoạt động văn hóa thường niên được đông đảo người dân địa phương quan tâm.

Lễ hội năm nay lấy cảm hứng “Miền Nam Việt Nam - từ nét hoài niệm của Sài Gòn xưa đến vẻ đẹp bình dị của miền Tây sông nước," giới thiệu những hình ảnh đặc trưng của vùng đất phương Nam thông qua không gian trang trí, các hoạt động trải nghiệm và chương trình nghệ thuật.

Những hình ảnh quen thuộc như sông nước miền Tây, con thuyền, cầu khỉ hay các sản phẩm thủ công từ lá dừa không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ hội mà còn mang đến trải nghiệm văn hóa trực quan cho người tham dự. Đối với cộng đồng người Việt tại Darwin, đây là dịp tìm lại những hình ảnh gắn với quê hương.

Trong khi với trẻ em sinh ra và lớn lên tại Australia, lễ hội giúp các em tiếp cận gần hơn với văn hóa Việt Nam thông qua những trải nghiệm gần gũi, sinh động.

Tham dự lễ hội có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh, một số quan chức trong chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia, bao gồm lãnh đạo Cơ quan Du lịch Marie-Clare Boothby, lãnh đạo Cơ quan phụ trách Các vấn đề Đa văn hóa Jinson Charls, lãnh đạo Cơ quan Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á Robyn Cahill, cùng nhiều nghị sĩ liên bang, nghị sĩ Vùng lãnh thổ và Thị trưởng Darwin.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chúc mừng AVFA và cộng đồng người Việt tại Australia nhân dấu mốc 5 năm tổ chức lễ hội, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Ban tổ chức, các tình nguyện viên và cộng đồng trong việc duy trì, phát triển sự kiện.

Theo Tổng Lãnh sự, từ một hoạt động có quy mô khiêm tốn, Lễ hội Đèn lồng-Hoa đăng Việt Nam đã trở thành một sự kiện văn hóa cộng đồng có sức hút tại Darwin và từng được thành phố vinh danh là “Hoạt động cộng đồng của năm” vào năm 2024.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh chụp ảnh lưu niệm cùng một số quan chức Vùng lãnh thổ Bắc Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Lễ hội không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt, mà còn trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Australia, giúp người dân sở tại hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, ẩm thực truyền thống, tham gia các hoạt động dành cho gia đình, trải nghiệm trang phục Việt Nam, thả hoa đăng trên mặt nước và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ khép lại chương trình.

Qua 5 lần tổ chức, Lễ hội Đèn lồng-Hoa đăng Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và du khách, trở thành một hoạt động góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu nhân dân và làm phong phú đời sống văn hóa đa dạng tại Darwin nói riêng và Australia nói chung./.

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