T&T Group đồng hành cùng ngành giáo dục trong ngày khai giảng năm học 2026-2027

Trao tặng máy tính và tivi phục vụ giảng dạy tại phường Tùng Thiện (Hà Nội)

Ngày 4/9, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tùng Thiện (thành phố Hà Nội), Tập đoàn T&T Group đã trao tặng 10 bộ máy tính phục vụ giảng dạy, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin cho Trường Tiểu học Minh Nghĩa; 25 tivi 65 inch phục vụ hoạt động giảng dạy, sinh hoạt, tuyên truyền tại Trường Trung học cơ sở Tùng Thiện với tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

Tiếp nhận các thiết bị vào thời điểm bắt đầu năm học mới, bà Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy phường Tùng Thiện đánh giá những món quà của T&T Group là “vô cùng ý nghĩa và thiết thực”, đặc biệt trong bối cảnh năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group chia sẻ: “Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho con người, và cũng là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng tinh thần đó cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bằng sự đồng hành và chung tay cùng các địa phương, các nhà trường trong việc tạo dựng những điều kiện tốt hơn cho thế hệ trẻ”. Đại diện T&T Group bày tỏ tin tưởng các trang thiết bị sẽ sớm được đưa vào sử dụng hiệu quả, phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy và học tập trong năm học mới.

Trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc

Ngày 5/9, tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc. Tổng trị giá các suất học bổng là 100 triệu đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn T&T Group Nguyễn Tất Thắng trao biểu trưng tài trợ học bổng cho đại diện Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính). (Ảnh: T&T Group)

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi. Hoạt động trao học bổng góp thêm động lực để sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức, qua đó đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Thông qua các hoạt động trao tặng trang thiết bị và học bổng nhân dịp năm học mới, T&T Group tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, qua đó góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của toàn xã hội trong chăm lo và huy động nguồn lực cho giáo dục./.