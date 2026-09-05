Mavin trao hơn 1.000 suất quà tựu trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp năm học mới 2026–2027, Tập đoàn Mavin triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao tặng 1.035 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La, Hưng Yên, Nghệ An, Gia Lai và Đồng Tháp.

Những phần quà thiết thực cho năm học mới

Các phần quà không được áp dụng theo một hình thức chung, mà được Mavin phối hợp cùng địa phương và nhà trường lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh.

Tại Đồng Tháp, 200 balo được dành tặng học sinh Trường Tiểu học Mỹ Long và Trường Trung học cơ sở Mỹ Long. Tại Gia Lai, chương trình hỗ trợ đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, áo thể thao cho học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và 20 chiếc xe đạp dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Lang.

Trong khi đó, tại Nghệ An, các phần quà gồm sách vở và balo dành cho học sinh Trung học cơ sở Hùng Sơn, Tiểu học Bình Sơn và Mầm non Hùng Sơn. Tại Sơn La, 300 balo được trao tặng học sinh tại Trường Trung học–Trung học cơ sở Mường Bon và Trường Trung học & Trung học cơ sở Mường Bằng.

Chương trình cũng được triển khai tại các địa phương lân cận hệ thống nhà máy thức ăn chăn nuôi của Mavin tại Hưng Yên, Bình Định và Đồng Tháp, với 190 suất quà gồm balo, áo và các khoản hỗ trợ được nghiên cứu, trao tặng theo nhu cầu của từng trường.

Tập đoàn Mavin triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao tặng 1.035 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La, Hưng Yên, Nghệ An, Gia Lai và Đồng Tháp.

Đồng hành với cộng đồng nơi Mavin hoạt động

“Nâng bước em đến trường” là hoạt động được Mavin duy trì vào dịp năm học mới, hướng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh chương trình này, Mavin đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ học sinh và nhà trường như trao học bổng, sách giáo khoa, đồng phục, balo, bảo hiểm y tế và hỗ trợ một số cơ sở vật chất trường học.

Mỗi phần quà được lựa chọn từ những nhu cầu cụ thể của học sinh và nhà trường tại từng địa phương.

Với Mavin, đây là một cách thiết thực để chia sẻ với cộng đồng xung quanh các nhà máy, trang trại và dự án của Tập đoàn, đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị cho năm học mới./.

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