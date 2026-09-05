Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy kiốt bán rau khiến một người tử vong

Khi xảy ra cháy, người con gái đã kịp kéo mẹ ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng, người cha bị mắc kẹt bên trong kiốt đang bốc cháy dữ dội và tử vong sau đó.

Hồng Đạt
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 5/9, hiện trường vụ cháy dãy kiốt bán rau củ quả trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Vụ cháy xảy ra rạng sáng cùng ngày, khiến một người đàn ông tử vong, vợ nạn nhân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ ngày 5/9, người dân phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ một kiốt kinh doanh rau củ quả trong dãy. Người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân thuê 3 kiốt để kinh doanh rau củ quả trong nhiều năm qua. Khi xảy ra cháy, người con gái của gia đình đã kịp kéo người mẹ ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng và đưa đi cấp cứu. Người cha bị mắc kẹt bên trong kiốt đang bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông đã tử vong bên trong kiốt.

Vụ cháy làm 2 trong số 3 kiốt liền kề bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn vụ cháy có liên quan đến việc người chồng tự phóng hỏa. Tuy nhiên, nguyên nhân và diễn biến vụ việc đang được xác minh.

Công an phường Đông Hưng Thuận đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và thu thập các tài liệu liên quan để điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy kiốt #bỏng nặng #phóng hỏa Tp. Hồ Chí Minh
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