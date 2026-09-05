Gia Lai: Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư vùng thiên tai trước mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai và những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra trong năm 2025, tỉnh Gia Lai đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ 16 dự án, phương án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai, phấn đấu hoàn thành các điều kiện cần thiết để người dân sớm ổn định chỗ ở trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, năm 2025, địa phương phải đối mặt với tình trạng "thiên tai kép." Ước tính tổng thiệt hại do bão lũ gây ra hơn 11.636 tỷ đồng; trong đó, bão số 13 gây thiệt hại hơn 10.132 tỷ đồng, đợt mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.503 tỷ đồng.

Thiên tai làm 5 người chết, 11 người bị thương, hơn 100.000 nhà dân bị hư hỏng, ngập nước; hơn 560 tàu cá, 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trong bối cảnh đó, việc hoàn thành các khu tái định cư, đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt được tỉnh xác định là nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ, nhất là khi mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, đến tháng 8/2026, 16 dự án, phương án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai đã cơ bản hoàn thành. Tại khu vực phía Đông, một số khu tái định cư đã hoàn thành, đủ điều kiện thuận lợi để người dân xây dựng nhà ở, gồm Núi Gành - Đề Gi, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông - Mỹ An và Trà Cong giai đoạn 1.

Các khu đang thi công tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ; trong đó, Trà Cong giai đoạn 2 đạt 81%, tăng 1% so với tuần trước; Phù Mỹ Đông - Mỹ Thắng đạt 34%, tăng 1%.

Tại khu vực phía Tây, Ia Dreh và Đăk Song cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Các dự án còn lại tiếp tục có chuyển biến tích cực. Khu tái định cư Ia Tul, mặt đường và bó vỉa đạt 85%, tăng 6%; hệ thống điện đạt 75%, tăng 10%. Ia Hiao, hạ tầng thoát nước và nền giao thông đạt 99%, tăng 1%; hệ thống điện đạt 95%, tăng 5%. Khu Uar, các hạng mục san nền, thoát nước và nền giao thông đạt 100%, tăng 4%.

Riêng khu tái định cư Ia Rsai đã hoàn thành san nền nhưng hệ thống điện mới đạt 35%, chưa có chuyển biến so với tuần trước. Đây là hạng mục cần tiếp tục được đẩy nhanh để bảo đảm điều kiện xây dựng nhà ở cho người dân.

Về bồi thường, giải phóng mặt bằng, phương án bố trí nơi ở cũ đã được phê duyệt cho 389/980 hộ, đạt 39,69%, tăng 27 hộ. Tổng kinh phí bồi thường đã chi trả đạt 284,869 tỷ đồng, tăng 51,4 tỷ đồng. Diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 148,25/150,35 ha, tương đương 98,6%, tăng 0,9 ha; còn 2,1 ha tại khu Phù Mỹ Đông - Mỹ Thắng chưa hoàn thành.

Đến nay, các địa phương đã bốc thăm, giao đất cho 462/980 hộ; 314 hộ đã mở móng xây dựng nhà, tăng 23 nhà so với tuần trước. Trong số này, 37 nhà đã hoàn thành, 75 nhà đạt trên 70% khối lượng. Đã có 37 hộ di dời vào các khu tái định cư. Công tác giải ngân đạt 614,601 tỷ đồng, tương đương 34,59% số vốn đã phân bổ, tăng 1,675 tỷ đồng so với tuần trước.

Với yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy nhanh thi công hạ tầng, hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất và hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở.

Mục tiêu là sớm đưa các khu tái định cư vào sử dụng, từng bước di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra./.

Hà Nội chủ động phương án phòng, chống ngập lụt trong mùa mưa bão ở ngoại thành Với phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “6 rõ”, các địa phương khu vực ngoại thành Hà Nội chủ động bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, tính mạng, tài sản của người dân và ổn định sản xuất nông nghiệp.

​