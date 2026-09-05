Đề xuất tăng mức hưởng BHYT và chi trả sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư

Dự thảo nghị định tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế xây dựng đang lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế sang hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh ung thư và tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên.

Bộ Y tế đề xuất, tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/2027, lên 90% từ ngày 1/7/ 2029; Tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 95% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng sau đây, trừ các nhóm đối tượng đã có mức hưởng cao hơn: Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên; Người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%; Người dưới 18 tuổi; Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật.

Tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/ 2028 và tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 90% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng quy định.

Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế sang hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. Cụ thể, danh mục chi trả bao gồm 8 nhóm bệnh, trong đó có 7 bệnh ung thư: ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, C.

Theo đó, Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến khám sàng lọc, chẩn đoán sớm trong phạm vi quyền lợi của người tham gia. Các khoản có thể được chi trả gồm chi phí khám, xét nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, thuốc, thiết bị y tế, máu, vật tư, hóa chất và các chi phí liên quan khác. Tuy nhiên, không phải tất cả người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được khám sàng lọc miễn phí đối với tất cả các bệnh.

Việc triển khai theo lộ trình và do Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, danh mục dịch vụ và mức thanh toán.

Theo lộ trình dự kiến, từ 1/7/2027, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán viêm gan B, C lồng ghép trong khám sức khỏe định kỳ; Từ 1/72028, sẽ thí điểm thanh toán khám sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung; Từ 1//1/2030 thực hiện thanh toán đối với bệnh này.

Cũng từ năm 2030, việc thanh toán khám sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, cùng tăng huyết áp và đái tháo đường sẽ được thực hiện theo lộ trình do Bộ Y tế quy định./.

Cấp thiết đổi mới tài chính y tế để đáp ứng yêu cầu bảo hiểm y tế toàn dân Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 94,4 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí là 84,8 nghìn tỷ, tăng 8.420,5 tỷ đồng (tương đương 11,1%) so với cùng kỳ năm 2025.