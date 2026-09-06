Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/9, nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trên biển gió mạnh, sóng lớn và cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc xoáy.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Chiều và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sáng sớm ngày 6/9, Đặc khu Phú Quý có gió giật mạnh cấp 7. Phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển có gió mạnh: phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), từ Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 7/9, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2. Cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn./.

El Niño mạnh lên, Nam bán cầu đối mặt thời tiết cực đoan New Zealand vừa trải qua mùa Đông nóng thứ ba trong lịch sử, trong khi Nam Phi chuẩn bị đối phó nguy cơ khô hạn và nắng nóng kéo dài trong những tháng tới.

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