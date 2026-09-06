Người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026

Tối 5/9, tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 diễn ra với sự tranh tài của 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới, đồng thời là sự kiện kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển của cuộc thi.

Sự kiện được tổ chức trên sân khấu ngoài trời bên bờ biển Nha Trang, dài hơn 110 m, sâu từ 30-40 m. Khu vực khán giả có hơn 5.000 chỗ ngồi, chưa bao gồm khu vực dành cho người hâm mộ và các vị trí đứng xung quanh.

Hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng, laser cùng các hiệu ứng thị giác được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của một chương trình truyền hình trực tiếp quy mô quốc tế.

Phát biểu chào mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về vẻ đẹp, tài năng, sự tự tin và trách nhiệm xã hội của phụ nữ, đặc biệt là thông điệp “Sắc đẹp vì mục đích cao cả.”

Theo ông Nguyễn Long Biên, những giá trị này phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, trong đó luôn lấy con người làm trung tâm, đề cao tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững.

Khánh Hòa vinh dự, tự hào được lựa chọn là nơi diễn ra chặng cuối hành trình Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Sự kiện khẳng định tỉnh đang từng bước trở thành điểm đến uy tín, có khả năng đăng cai các hoạt động mang tầm cỡ quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội quảng bá thiên nhiên tươi đẹp, chiều sâu văn hóa và lòng hiếu khách của con người xứ Trầm - biển Yến đến bạn bè năm châu.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng sau cuộc thi, ngày càng có nhiều du khách, bạn bè và đối tác quốc tế lựa chọn Việt Nam, Khánh Hòa làm điểm đến để khám phá, trải nghiệm, đầu tư và hợp tác lâu dài.

Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 quy tụ 111 thí sinh, chia thành bốn khu vực: châu Mỹ và Caribe có 28 đại diện; châu Phi 25 đại diện; châu Âu 32 đại diện; châu Á và châu Đại Dương 26 đại diện.

Trong gần một tháng, các thí sinh tham gia hành trình tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa; trải qua các phần thi thể thao, tài năng, đối đầu, người mẫu, truyền thông đa phương tiện và “Sắc đẹp vì mục đích cao cả.”

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, thiện nguyện và quảng bá điểm đến Việt Nam cũng được tổ chức xuyên suốt cuộc thi.

Đêm chung kết mở màn bằng tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm, tái hiện hình tượng nữ thần Pô Nagar. Tiếp đó, 111 thí sinh tham gia “Dances of the World - Vũ điệu thế giới”, mang theo quốc kỳ và giới thiệu bản sắc văn hóa của quốc gia, vùng lãnh thổ mình đại diện.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn áo dài Việt Nam. Các thiết kế được kết hợp với nón lá, quạt gỗ, gốm Bàu Trúc, hoa giấy Thanh Tiên và hình tượng nụ sen, góp phần chuyển tải những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Theo thể lệ, Ban Giám khảo lần lượt lựa chọn Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6. Các thí sinh xuất sắc tiếp tục tham gia phần thi ứng xử, thể hiện tư duy, bản lĩnh và những đóng góp dự kiến đối với cộng đồng trong vai trò hoa hậu khu vực.

Đại diện nước chủ nhà Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Trước đêm chung kết, cô đạt thành tích cao nhất khu vực châu Á và châu Đại Dương tại phần thi người mẫu, qua đó giành suất vào thẳng Top 40. Bảo Ngọc còn lọt Top 20 phần thi đối đầu, Top 23 tài năng và Top 24 “Sắc đẹp vì mục đích cao cả.”

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri, người Thái Lan, thực hiện những bước đi cuối cùng trong nhiệm kỳ trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm.

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