Đề phòng lũ quét, sạt lở đất trong đêm tại các tỉnh, thành Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lâm Đồng và Đồng Nai tiếp tục có mưa.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 20 giờ 40 phút ngày 5/9 đến 1 giờ 40 phút ngày 6/9, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm; Quảng Trị có mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm, Quảng Ngãi từ 30-50mm, có nơi trên 90mm; Lâm Đồng từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường ở Nghệ An như Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Khê, Chiêu Lưu, Con Cuông, Đại Đồng, Đô Lương, Giai Xuân, Hợp Minh, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Lương Sơn, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nam Đàn, Nga My, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Quan Thành, Tam Đồng, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tri Lễ, Tương Dương, Vân Du, Văn Hiến, Vân Tụ, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.

Tại tỉnh Hà Tĩnh có các xã, phường Hương Khê; Đức Đồng, Hà Linh, Hương Bình, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thượng Đức, Trường Lưu, Vũ Quang.

Đối với tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: Ba Lòng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Khe Sanh, Kim Ngân, Trường Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm các xã, phường: Nguyễn Nghiêm; Ba Động, Bình Minh, Đặng Thùy Trâm, Khánh Cường, Đức Phổ, Sa Huỳnh; Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bờ Y, Cà Đam, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Dục Nông, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Đào, Kon Plông, Lân Phong, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Mộ Đức, Mô Rai, Ngọk Tụ, P. Trà Câu, Sa Loong, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trường Giang, Tu Mơ Rông, Vệ Giang, Ya Ly.

Các xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, Đức Linh, Đức Trọng, Gia Hiệp, Hàm Tân, Hoài Đức, Nam Thành, Nghị Đức, Ninh Gia, Phường 2 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc, Phan Sơn, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Hòa, Quảng Phú, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực, Tà Đùng, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hải, Tân Hội, Tân Minh, Tân Thành, Tánh Linh, Tuy Đức.

Ngoài ra, thành phố Đồng Nai có các xã, phường: Bình Tân, Bom Bo, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đa Kia, Đak Nhau, Đăk Ơ, Định Quán, Đồng Tâm, Hưng Phước, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Lộc Quang, Lộc Tấn, Lộc Thành, Nghĩa Trung, An Lộc, Phước Bình, Phước Long, Phú Lý, Phú Nghĩa, Phú Trung, Phước Sơn, Tân Lợi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 17-19 giờ ngày 5/9, khu vực các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lâm Đồng và Đồng Nai đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Nga My 48mm (Nghệ An); Đồn Biên phòng 571: 81mm (Hà Tĩnh); Thạch Hãn 37,8mm (Quảng Trị); Tiến Thành 39mm (Lâm Đồng); Bù Đăng 64,4mm (Đồng Nai)...

Từ 16-19 giờ ngày 5/9, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Phổ Phong 125,8mm, Đầu mối hồ chứa nước Liệt Sơn 80,2mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin đêm 5/9 và ngày 6/9, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 6/9 và ngày 7/9, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Tháng 9, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 9, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%.