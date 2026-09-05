Các nước kém phát triển thống nhất lập trường chung trước thềm COP31

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, nhóm các nước kém phát triển nhất (LDC) đã thống nhất lập trường chung trước thềm Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), trong đó đặt ưu tiên vào việc bảo đảm tài chính khí hậu, thúc đẩy các biện pháp thích ứng và hỗ trợ những quốc gia chịu tổn thất, thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu.

Chính phủ Timor Leste cho biết đồng thuận này được đưa ra tại hội nghị cấp bộ trưởng LDC về biến đổi khí hậu ngày 3/9 ở thủ đô Dili, sau hai ngày họp chiến lược với sự tham dự của các nhà đàm phán, quan chức cấp cao và chuyên gia khí hậu, nhằm chuẩn bị các thông điệp chủ chốt của nhóm tại COP31.

Hội nghị sẽ diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới.

Tuyên bố Bộ trưởng Dili về biến đổi khí hậu kêu gọi COP31 thúc đẩy các hành động giảm phát thải khẩn cấp, đặc biệt từ các quốc gia phát thải nhiều, nhằm duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C.

Các nước LDC đồng thời yêu cầu đẩy nhanh thực hiện các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP), đi kèm nguồn lực thực hiện đầy đủ.

Một trong những nội dung nổi bật của tuyên bố là lời kêu gọi mở rộng đáng kể nguồn tài chính khí hậu có tính dự báo, dễ tiếp cận và chủ yếu dưới hình thức viện trợ không hoàn lại cho các nước kém phát triển.

Nhóm LDC cũng đề nghị đưa Mục tiêu toàn cầu về thích ứng vào thực tiễn, phân bổ nguồn lực để phòng ngừa, giảm thiểu và giải quyết tổn thất, thiệt hại, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi công bằng, có tính đến nhu cầu phát triển và tiếp cận năng lượng của các nước LDC.

Đại sứ Adão Soares Barbosa, Chủ tịch Nhóm LDC về biến đổi khí hậu và Đặc phái viên của Timor Leste về các vấn đề khí hậu, cho rằng tuyên bố Dili thể hiện sự thống nhất và quyết tâm của 44 quốc gia LDC.

Theo ông, chuyển từ cam kết sang thực hiện là chưa đủ, vì vậy các mục tiêu, thực thi và hỗ trợ đều cần được nâng lên tương xứng với nhu cầu của các nước đang ở tuyến đầu của khủng hoảng khí hậu.

Nhóm LDC hiện gồm 44 quốc gia tại châu Phi, châu Á-Thái Bình Dương và Caribe, đại diện cho hơn 1 tỷ người. Timor Leste hiện giữ chức Chủ tịch Nhóm LDC về biến đổi khí hậu thông qua Đại sứ Adão Soares Barbosa.

Việc Dili đăng cai các cuộc họp chiến lược và cấp bộ trưởng lần này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Timor Leste trong các cuộc đàm phán khí hậu đa phương, trong bối cảnh nước này vừa trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN và đang mở rộng vai trò trên trường quốc tế./.

Biến đổi khí hậu làm gia tăng đáng kể các đợt bụi sa mạc Khu vực Nam Âu hiện ghi nhận trung bình khoảng 46 đợt bụi sa mạc mỗi năm, trong đó bụi sa mạc chiếm khoảng 1/3 nồng độ PM10 trung bình hằng năm.