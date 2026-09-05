Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng từ trường học

Ngày 5/9, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại cơ sở giáo dục.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tuần gần đây, một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội. Đáng chú ý, bệnh vẫn tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ đang theo học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo. Nhóm này chiếm 87,3% tổng số ca mắc được ghi nhận.

Bộ Y tế nhận định số ca tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, COVID-19 cũng có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế các địa phương phối hợp tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh về bệnh tay chân miệng và những bệnh truyền nhiễm thường gặp. Nội dung cần tập trung vào cách nhận biết dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, biện pháp phòng bệnh và xử trí khi phát hiện trẻ có triệu chứng.

Về vệ sinh, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm môi trường sạch sẽ, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng. Với nhà trẻ, trường mẫu giáo, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện thường xuyên nguyên tắc "3 sạch": gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch.

Các trường cũng cần vệ sinh lớp học, làm sạch thường xuyên những bề mặt và vật dụng trẻ tiếp xúc, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Bộ Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và cơ quan y tế địa phương trong việc phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ em, học sinh nghi ngờ hoặc mắc tay chân miệng và những bệnh truyền nhiễm khác.

Theo Cục Phòng bệnh, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh trong gia đình, cộng đồng và những nơi trẻ sinh hoạt tập thể như nhà trẻ, trường mầm non.

Bệnh lưu hành quanh năm và thường có xu hướng gia tăng cao vào tháng 9 và tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu năm học mới, tăng tiếp xúc và sinh hoạt tập thể. Nếu các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và phát hiện sớm trẻ mắc bệnh không được thực hiện tốt, nguy cơ lây truyền bệnh có thể gia tăng.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là nhà trẻ và trường mầm non, cần: Bảo đảm có đủ nước sạch, xà phòng và nơi rửa tay thuận tiện cho trẻ và người chăm sóc trẻ; Hướng dẫn và duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng cho trẻ; Thường xuyên làm sạch lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc.

Theo dõi sức khỏe của trẻ trong thời gian ở trường để phát hiện sớm các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; Khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng hoặc xuất hiện phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông hoặc các biểu hiện nghi ngờ khác, cần thông báo cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ để đưa trẻ đi khám và được tư vấn kịp thời.

Khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh hoặc có biểu hiện bất thường tập trung trong cùng lớp, nhóm trẻ, cần chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp./.

Đi trước một bước trong phòng dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng Toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 87 ca sốt xuất huyết nặng và 1 trường hợp tử vong. Riêng bệnh tay chân miệng, số ca mắc ghi nhận gần 3.560 ca, trong đó có 2 trường hợp tử vong.