Gia Lai: Cứu sống 5 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Ngày 5/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết 5 thuyền viên trên tàu cá GL-91620-TS đã được cứu an toàn sau khi tàu bị chìm trên biển.

Khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá GL-91620-TS, dài 21m, công suất 880CV, chở 5 thuyền viên, đang hoạt động tại vùng biển cách phía Đông Quy Nhơn khoảng 62 hải lý thì bất ngờ bị chìm. Nguyên nhân sự cố đang được xác minh.

Ngay sau khi tàu gặp nạn, tàu cá BĐ-97532-TS do ông Võ Văn Hùng (sinh năm 1982, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng đã tiếp cận và cứu vớt toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu GL-91620-TS.

Hiện tàu BĐ-97532-TS tiếp tục hoạt động khai thác hải sản trên biển và chưa xác định thời gian về bờ.

Cũng trong ngày 5/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông Trương Văn Thể (sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Lâm Trúc), người tử vong do tai nạn lao động trên biển.

Dùng cẩu vận chuyển ngư dân bị nạn lên Nhà giàn DK1/7 cấp cứu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 1/9, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam nhận được thông tin từ trực ban Nhà giàn DK1/7, Vùng 2 Hải quân về việc tàu cá BĐ-98090-TS có một thuyền viên tử vong và một thuyền viên bị thương nặng.

Qua xác minh, tàu cá này do ông Trương Văn Thân (sinh năm 1973, trú tại phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu dài 22,8m, công suất 730 CV, hành nghề lưới vây, trên tàu có 14 thuyền viên.

Tàu xuất bến ngày 24/7 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1/9, khi tàu đang khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa, trong lúc kéo lưới, bộ phận cảo tời bị vỡ, các mảnh văng trúng đầu hai thuyền viên.

Vụ tai nạn khiến ông Trương Văn Thể tử vong, ông Nguyễn Văn Hiến bị thương nặng. Chủ tàu lập tức liên lạc với Nhà giàn DK1/7 đề nghị hỗ trợ cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu, ông Nguyễn Văn Hiến được đưa sang tàu cá BĐ-95356-TS do ông Trương Văn Thương (sinh năm 1978, trú tại phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng để đưa vào khu vực Trường Sa tiếp tục chữa trị. Thi thể ông Trương Văn Thể được tàu BĐ-98090-TS đưa vào bờ.

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng theo dõi, phối hợp xử lý; đồng thời tiếp tục nắm tình hình hoạt động của các tàu cá trên biển./.

Cà Mau: Hỗ trợ cứu vớt an toàn 4 thuyền viên và sà lan bị nạn trên biển Sà lan di chuyển từ An Giang đến đảo Hòn Khoai để cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình trên đảo, khi cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý về hướng Đông thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm.