Hà Nội sẽ lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Ngày 6/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) nhằm tạo sự thống nhất cao và sự đồng thuận, nhất trí trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân Thủ đô trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Theo đó, trong giai đoạn lập quy hoạch, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc sẽ tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan, tổ chức trong ranh giới quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, bao gồm: Ủy ban Nhân dân 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch, các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã: Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; Ủy ban Nhân dân 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, các phường: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lăng. Đồng thời, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực nêu trên.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã có trách nhiệm gửi hồ sơ cho các tổ chức trên địa bàn (nếu có) để nghiên cứu và có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan tổ chức có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; gửi về Ủy ban Nhân dân xã, phường để tổng hợp theo quy định.

Ngoài ra, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc cũng tổ chức lấy ý kiến đối với cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Hình thức lấy ý kiến: Niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch (kèm theo Phiếu lấy ý kiến) tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch để Ủy ban Nhân dân các phường, xã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định; Đăng tải hồ sơ quy hoạch trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương; Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua Phiếu ý kiến điện tử. Thời gian lấy ý kiến 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến.

Về việc lấy ý kiến đối với cộng đồng dân cư trên toàn thành phố, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc sẽ đăng tải hồ sơ quy hoạch (kèm theo Phiếu ý kiến điện tử) trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua Phiếu ý kiến điện tử. Thời gian lấy ý kiến 20 ngày kể từ khi đăng tải nội dung lấy ý kiến.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc cũng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân dự kiến trong các ngày 11,17, 25/9/2026.

Hình thức trực tiếp tại điểm cầu chủ trì và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương; sử dụng hệ thống họp trực tuyến của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc thành phố và Ủy ban Nhân dân 24 phường, xã trong khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Trực tuyến tại các điểm cầu gồm: Lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân phường, xã và đại diện cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể (Bí thư Chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố/ trưởng, phó thôn, trưởng các tổ chức đoàn thể (Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên) và các cấp có liên quan trong khu vực lấy ý kiến do Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động mời), 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong giai đoạn thẩm định quy hoạch, Sở Xây dựng chủ trì lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước gồm: Các bộ, sở, ngành có liên quan và các tổ chức, chuyên gia. Hình thức lấy ý kiến, các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Các tổ chức, chuyên gia có ý kiến bằng văn bản thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định.

Để kế hoạch lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đảm bảo hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, bao gồm (24 phường, xã) xây dựng kế hoạch triển khai, lịch tuyên truyền; điểm niêm yết, trưng bày; biên bản hội nghị, tài liệu phổ biến; Phối hợp với Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng để niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan trưng bày niêm yết hồ sơ quy hoạch; lập phiếu ý kiến điện tử, đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch và địa phương; Phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình thẩm định, trình phê duyệt. Nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình phải được công bố công khai, minh bạch.

Phối cảnh trục đại lộ Sông Hồng. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường, xã liên quan gián tiếp trên toàn thành phố (102 phường, xã còn lại) thông báo, đăng tải hồ sơ quy hoạch điện tử (kèm theo Phiếu ý kiến điện tử) trên cổng thông tin điện tử địa phương; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thành lập theo Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến quy hoạch.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an thành phố hướng dẫn Ủy ban Nhân dân 24 phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trong thời gian tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng dân cư trên địa bàn; kịp thời xử lý các tình huống đột xuất (nếu có).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thành lập theo Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 4/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố) là đầu mối phối hợp với các thành viên Tổ công tác, các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến quy hoạch. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu quy hoạch xin ý kiến và trình thẩm định.

Theo chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường ven sông Hồng. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính, gồm hai tuyến đại lộ cảnh quan, hệ thống kè và chỉnh trị lòng, bờ sông, một số công viên công cộng, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Hai tuyến đại lộ cảnh quan được nghiên cứu dọc hai bên sông, gồm tuyến Hữu Hồng dài khoảng 45,35km và tuyến Tả Hồng dài khoảng 35km. Cùng với hệ thống đường giao thông, dự án còn gồm các nhóm công trình công viên sinh thái, chỉnh trị sông, tái thiết đô thị và bố trí tái định cư. Việc tổ chức đồng bộ các hợp phần này được kỳ vọng tạo nên một không gian đô thị ven sông liên hoàn, tăng kết nối giữa khu vực nội đô với phía Bắc, phía Đông và phía Nam thành phố./.

Sông Hồng và khát vọng kiến tạo Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu Nếu được triển khai đúng định hướng, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là hệ thống giao thông mà còn là một không gian công cộng quy mô lớn, gồm công viên, quảng trường, không gian văn hóa...