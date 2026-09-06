Giá vàng ngày 6/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng trong nước và thế giới cùng trải qua tuần giao dịch nhiều biến động, khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục thay đổi. Trong tuần tới, dữ liệu lạm phát của Mỹ được dự báo sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Tại Việt Nam, sáng 6/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 6/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: