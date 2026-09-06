Tây Ninh phạt 276 triệu đồng với hộ kinh doanh xả nước thải vượt quy chuẩn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến-MH, địa chỉ kinh doanh tại đường số 4, Cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, do xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m³/ngày (24 giờ) đến dưới 40m³/ngày (24 giờ).

Hộ kinh doanh này do ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1985, thường trú tại xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên làm chủ. Theo đó, thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ngày 14/7/2026, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh này.

Kết quả kiểm tra thể hiện, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến-MH thuê nhà xưởng số 01 tại đường số 4, Cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, xã Mỹ Hạnh từ ngày 3/9/2025 để sản xuất hạt nhựa từ phế liệu nhựa. Phế liệu nhựa được thu gom từ các đơn vị xử lý rác; quy trình hoạt động tại xưởng có công đoạn rửa. Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất không qua hệ thống xử lý mà xả trực tiếp ra mương thoát nước mưa, sau đó xả ra Kênh 1, xã Mỹ Hạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra lấy một mẫu nước thải sản xuất chưa qua xử lý của hộ kinh doanh trước khi xả ra môi trường để phân tích. Kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho thấy, mẫu nước thải có 6 thông số vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2025/BTNMT, cột A (F ≤ 2.000m³/ngày).

Cụ thể, nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20°C) là 383mg/L, vượt 9,58 lần; nhu cầu ôxy hóa học (COD) 947mg/L, vượt 14,57 lần; tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 573mg/L, vượt 14,33 lần; tổng nitơ (T-N) 31mg/L, vượt 1,55 lần; tổng phốt pho (T-P) 9,31mg/L, vượt 2,32 lần; amoni (N-NH4+), tính theo N, 6,31mg/L, vượt 1,26 lần so với quy chuẩn. Lưu lượng xả nước thải tại thời điểm kiểm tra là 35m³/ngày (24 giờ).

Căn cứ điểm d, khoản 6, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường Tây Ninh xử phạt hộ kinh doanh này số tiền 115 triệu đồng đối với thông số COD vượt 14,57 lần so với QCVN 40:2025/BTNMT, cột A, với lưu lượng xả nước thải 35m³/ngày (24 giờ).

Ngoài ra, do mẫu nước thải còn có các thông số vượt quy chuẩn, hộ kinh doanh bị phạt tăng thêm theo tỷ lệ phần trăm đối với từng thông số. Cụ thể, BOD5 vượt 9,58 lần bị phạt tăng thêm 46 triệu đồng; TSS vượt 14,33 lần tăng thêm 57,5 triệu đồng; tổng nitơ vượt 1,55 lần tăng thêm 23 triệu đồng; tổng phốt pho vượt 2,32 lần tăng thêm 23 triệu đồng; amoni vượt 1,26 lần tăng thêm 11,5 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 276 triệu đồng.

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến-MH không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung; không áp dụng biện pháp “Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm”, do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm của hộ kinh doanh gây ra. Tuy nhiên, phải chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường theo đơn giá hiện hành của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường với số tiền gần 1,6 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và môi trường Tây Ninh, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến-MH phải nộp 276 triệu đồng tiền phạt vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII hoặc chuyển khoản theo tài khoản quy định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, hộ kinh doanh sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

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