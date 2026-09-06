Thủ tướng dự phiên khai mạc Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026

Thủ tướng đề nghị các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, về AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững.

Sáng 6/9, tại thành phố Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự phiên khai mạc Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai với chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất.”

Chào mừng và hoan nghênh lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, Nhật Bản, tổ chức doanh nghiệp hai nước tham dự sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao chủ đề diễn đàn, thể hiện tinh thần cùng thắng, cùng phát triển, đồng kiến tạo tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước.

Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa, giao lưu nhân dân và lợi ích ngày càng gắn kết; tiếp tục mở rộng, đi vào chiều sâu sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong giai đoạn mới, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng.

Gợi mở một số định hướng để hai bên cùng trao đổi, thảo luận tại diễn đàn, Thủ tướng đề nghị hai bên cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, về AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong chính quyền địa phương, nâng cao năng lực xây dựng chính sách, quản trị trong các lĩnh vực chiến lược mới như chuyển đổi số, AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh./.