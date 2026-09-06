Tổng thống Myanmar và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 6/9, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla cùng Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến Tổng thống Min Aung Hlaing.Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing và Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar đang có những bước phát triển mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự phát triển của hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở, Lãnh đạo hai nước đã trao đổi về tình hình mỗi nước, các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác ở khu vực, quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong.

Lãnh đạo hai nước nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước phối hợp chặt chẽ để Myanmar đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch tại Hội nghị Cấp cao ACMECS sắp tới tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Myanmar năm 2026.

Tổng thống Min Aung Hlaing đã thăm Tổ hợp Nhà máy VinFast Hải Phòng và Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội (Viettel).

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar tham quan làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội./.

Mở rộng không gian hợp tác doanh nghiệp giữa Myanmar và Việt Nam Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Myanmar đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

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