Tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đức cho các địa phương Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2026, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Đức, từ ngày 4-6/9. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, mở đầu chuyến công tác, ngày 4/9, đoàn đã tham dự Khai mạc Hội chợ Điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng quốc tế IFA 2026, tại Trung tâm hội chợ triển lãm Messe Berlin, sự kiện được coi là lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.

IFA 2026 thu hút hơn 1.900 thương hiệu từ 49 quốc gia, với các xu hướng nổi bật trong năm nay như trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các thiết bị kết nối. IFA 2026 quy tụ các tập đoàn công nghệ lớn cùng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ đang chuyển từ việc đưa thêm chức năng vào thiết bị sang tạo ra những hệ thống có khả năng tự học, tự động hóa và phối hợp với con người. Đây được xem là một trong những xu hướng có thể định hình thị trường điện tử tiêu dùng trong những năm tới.

Trong khuôn khổ khai mạc triển lãm, ông Vũ Quyết Tiến đã có cuộc gặp và trao đổi với bà Franziska Giffey, Bộ trưởng Kinh tế, Năng lượng và Doanh nghiệp công bang Berlin, Thị trưởng thành phố Berlin.

Lãnh đạo hai thành phố đã chia sẻ nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của hai thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh bày tỏ mong muốn hai thành phố sẽ có nhiều hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Phó Bí thư Thành uỷ Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến (thứ hai, từ bên trái sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công (ngoài cùng, bên trái), gặp gỡ bà Franziska Giffey, Bộ trưởng Kinh tế bang Berlin. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã làm việc với lãnh đạo Siemens Mobility GmbH, thuộc tập đoàn Siemens AG - tập đoàn đa ngành chuyên về tự động hóa công nghiệp, tự động hóa tòa nhà, vận tải đường sắt và công nghệ y tế, và khảo sát Nhà ga trung tâm Berlin.

Làm việc với lãnh đạo Siemens Mobility, ông Vũ Quyết Tiến đánh giá cao hợp tác giữa Siemens Mobility và VinSpeed trong triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, đồng thời mong muốn từ dự án này tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác giữa Siemens Mobility với thành phố Quảng Ninh trong phát triển hệ thống đường sắt hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển hạ tầng đường sắt.

Tiếp đó, trong chuyến thăm khảo sát Nhà ga trung tâm Berlin, ông Gustavo Gardini, Trưởng bộ phận Đối tác toàn cầu và Đầu tư bền vững của DB E.C.O. Group - công ty thành viên thuộc Tập đoàn đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn (DB), trực tiếp giới thiệu và trao đổi với đoàn về công tác quy hoạch hệ thống đường sắt và kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức kết nối và khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt đồng bộ kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay, đường bộ cao tốc và giao thông đô thị.

Nhà ga Trung tâm Berlin là nhà ga lớn và hiện đại nhất nước Đức, kết nối tới nhiều nước châu Âu và các địa phương trong nước bằng các dịch vụ đường sắt cao tốc liên quốc gia, đường sắt khu vực, tàu điện nội đô và tàu điện ngầm. Mỗi ngày nhà ga đón khoảng trên 330.000 lượt hành khách, đồng thời là một trung tâm mua sắm, ẩm thực lớn của thành phố Berlin.

Chiều 5/9 theo giờ địa phương, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã tới thăm và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đã thông tin tới đại sứ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Quảng Ninh, đặc biệt là những định hướng của Quảng Ninh trong không gian phát triển khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn FDI vào công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên thu hút đầu tư vào năm Khu kinh tế và 16 Khu công nghiệp và các cụm công nghiệp.

Hiện tổng vốn FDI trên địa bàn thành phố đạt trên 17 tỷ USD, với trên 250 dự án đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó chỉ có 14 dự án của châu Âu với tổng vốn đăng ký trên 2,7 tỷ USD, chưa tương xứng với lợi thế và kỳ vọng của thành phố.

Ông Vũ Quyết Tiến mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tiếp tục hỗ trợ Quảng Ninh tăng cường quan hệ với các địa phương của Đức, kết nối Quảng Ninh với các tập đoàn, doanh nghiệp Đức có nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh phù hợp với lợi thế, định hướng phát triển của thành phố về công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, tự động hóa, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics, công nghệ và năng lượng xanh...

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành tiếp đoàn công tác thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Chúc mừng Quảng Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho biết Đức là đối tác quan trọng của Việt Nam, hiện nhiều doanh nghiệp tại Đức mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Với các quy hoạch, định hướng phát triển mà thành phố đang triển khai, Quảng Ninh có nhiều lợi thế và tiềm năng thu hút dòng vốn đầu tư của Đức.

Đại sứ cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ đóng vai trò cầu nối để các doanh nghiệp tại Đức tới Quảng Ninh tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư. Đại sứ cũng cho rằng, hợp tác của Siemens trong dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh sẽ là tiền đề tốt để các doanh nghiệp tại Đức đầu tư tại Việt Nam nói chung và thành phố Quảng Ninh nói riêng.

Cũng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, đoàn công tác đã gặp mặt một số đại diện kiều bào người gốc Quảng Ninh đang sinh sống và làm việc tại Đức.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội đồng hương Quảng Ninh tại Đức bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới của thành phố, đồng thời khẳng định cộng đồng người Quảng Ninh tại Đức luôn hướng về quê hương, mong muốn tiếp tục duy trì sự gắn kết, đóng góp trí tuệ, nguồn lực và kết nối hợp tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Về phần mình, ông Vũ Quyết Tiến khẳng định, cộng đồng kiều bào Quảng Ninh ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của quê hương Việt Nam nói chung và thành phố Quảng Ninh nói riêng. Buổi gặp mặt là dịp để tăng cường tình cảm, sự gắn bó giữa quê hương và cộng đồng người Quảng Ninh tại Đức, động viên kiều bào cùng chung sức đóng góp vào quá trình xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển năng động, hiện đại và hội nhập quốc tế; đồng thời đóng vai trò cầu nối để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa các địa phương, doanh nghiệp tại Đức với thành phố quê hương./.

Tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Đức vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và cụ thể hóa quyết tâm hành động, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và trên tất cả các kênh.