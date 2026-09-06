Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.

Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, hội đoàn, nhà khoa học, doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Cho rằng dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua cuộc gặp hôm nay, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học… sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc để thúc đẩy những hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, chuỗi cung ứng chiến lược, bán dẫn, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI); mong muốn các nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu đầu tư những dự án, công trình lớn của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, hội đoàn, doanh nghiệp tăng cường quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sang Hàn Quốc và hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc sang Việt Nam. Từ giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân tiến tới các thỏa thuận hợp tác thiết thực, đem lại hiệu quả thực chất cho hai nước.

Tại cuộc gặp, những người bạn Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jea nhấn mạnh Hội sẽ tích cực đóng góp cho hợp tác giữa hai nước với tinh thần “biến lời nói thành hành động thiết thực.”

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ là các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân đạo truyền thống, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như AI, cơ sở hạ tầng và logistics nhằm thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu kinh tế giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam Kwon Sung Taek khẳng định Hiệp hội sẽ tích cực mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu thanh niên, giúp thế hệ tương lai của hai nước trở thành những nhân tố nòng cốt vun đắp tình hữu nghị bền chặt.

Đồng thời, tiếp tục đồng hành để các gia đình đa văn hóa, du học sinh, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam có thể trở thành những nhịp cầu vững chắc giữa hai quốc gia./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9/2026, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.