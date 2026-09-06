Chủ tịch Quốc hội gặp thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc
Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9/2026, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.
Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9/2026, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng đề nghị các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, về AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương là kênh hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực để Việt Nam và Pháp khai thác những tiềm năng còn rộng mở trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.
Việc lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo là nền tảng vững chắc để các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.
Đại sứ Pháp Olivier Brochet kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược.
Bản lĩnh ngoại giao khôn khéo của Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt thầm lặng nhưng đầy hiệu quả của Hà Nội trong việc duy trì sự đoàn kết, uy tín của ASEAN trước những phép thử lịch sử đầy cam go.
Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Myanmar nhất trí đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Việt Nam-Pháp có nhiều lợi ích tương đồng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ số, quốc phòng và an ninh.
Việc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa.
Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm cũng như điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ.
Chiều 6/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc
Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng đổi mới sáng tạo.
Sáng 6/9, tại Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 do Bộ Ngoại giao phối hợp thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.
Vượt qua những thăng trầm của lịch sử, hai nước đã xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tối 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam.
Trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mô hình “ba nhà” gắn kết Nhà nước, giới nghiên cứu và doanh nghiệp trong một chu trình từ chính sách, nghiên cứu đến ứng dụng và thị trường.
Các chuyên gia cho rằng việc thực hành theo Bác phải được thể hiện bằng kết quả công việc, khả năng tháo gỡ những vấn đề thực tiễn và những chuyển biến người dân có thể trực tiếp cảm nhận.
Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản.
Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.
Quy định số 212-QĐ/TW nêu rõ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời.
Thành phố Huế tổ chức các cuộc gặp song phương và ký kết thỏa thuận hợp tác với một số địa phương và tổ chức của Nhật Bản, bao gồm Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Huế và thành phố Shizuoka.
Việt Nam coi trọng, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, Việt Nam và Nga tiếp tục tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác thực chất, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.
Cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar sẽ có những bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn.
Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nga, Mỹ góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, gắn kết cộng đồng người Việt; củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Nga, Lào và Campuchia.
Các lãnh đạo quốc tế gửi điện, thư chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh, thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt.
Tối 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam.