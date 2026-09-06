Chính trị

Chủ tịch Quốc hội gặp thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc

Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9/2026, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#thăm chính thức Hàn Quốc #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc #Việt Nam-Hàn Quốc #NQ 57-bt #NQ 59-bt Hàn Quốc
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