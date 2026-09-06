Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt-Pháp

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) Nguyễn Hải Nam, chuyến thăm chính thức từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp một lần nữa khẳng định vị trí của Pháp như một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris trước thềm chuyến thăm, ông Nguyễn Hải Nam cho rằng chuyến công du lần này cho thấy Pháp thực sự là một đối tác đặc biệt của Việt Nam tại châu Âu. Pháp có thể đóng vai trò cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam có thể là cửa ngõ để Pháp tăng cường kết nối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt, quan hệ Việt-Pháp có nền tảng đặc biệt từ những gắn kết lịch sử lâu đời giữa hai nước và hai dân tộc. Những mối liên hệ này tiếp tục được thể hiện qua sức sống của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp-cộng đồng người Việt lớn nhất châu Âu và, trải qua nhiều thế hệ, cũng là một trong những cộng đồng người Việt ở nước ngoài lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Nam đánh giá trao đổi kinh tế hiện chưa tương xứng với chiều sâu của mối quan hệ lịch sử và con người giữa hai nước. Việt Nam và Pháp vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực đa dạng như thời trang, giao thông vận tải, công nghệ và khoa học.

Đề cập đến triển vọng quan hệ song phương sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược cũng như khía cạnh địa chính trị của khuôn khổ quan hệ mới.

Ông cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam rộng mở, chủ trương đối thoại với tất cả các nước, không loại trừ bất kỳ đối tác nào. Cách tiếp cận này có những điểm gần gũi với truyền thống ngoại giao Pháp được hình thành từ thời Tổng thống Charles de Gaulle và tiếp nối dưới thời Tổng thống François Mitterrand.

Ông Nguyễn Hải Nam (đứng giữa) trong một hội thảo giới thiệu tiềm năng đầu tư vào Việt Nam. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN) .

Sự tương đồng đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Hải Nam cho rằng bảo vệ các tổ chức quốc tế và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương là những mối quan tâm chung của Hà Nội và Paris.

Bên cạnh hợp tác chiến lược, kinh tế, văn hóa và thể thao cũng là những lĩnh vực nhiều triển vọng. Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt nhận định Việt Nam có khả năng ngày càng khẳng định vị trí trên trường quốc tế thông qua việc phát huy “sức mạnh mềm,” qua đó mở thêm không gian hợp tác với Pháp. Trong tiến trình này, ông Nguyễn Hải Nam đặc biệt coi trọng việc tăng cường kết nối giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm tạo nền tảng lâu dài cho quan hệ Việt- Pháp.

Dẫn kinh nghiệm Pháp-Đức, ông cho biết trao đổi đại học từng đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng quan hệ giữa hai quốc gia sau những cuộc đối đầu trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ kinh nghiệm đó, Việt Nam và Pháp có thể tạo động lực mới cho trao đổi đại học, trong đó nghiên cứu thành lập hoặc củng cố những cơ chế tương tự Cơ quan Giao lưu Thanh niên Pháp-Đức (OFAJ).

Theo ông Nguyễn Hải Nam, những cơ chế như vậy có thể giúp xây dựng các mối liên kết bền vững giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Pháp, đồng thời duy trì và làm mới những gắn kết lịch sử đặc biệt giữa hai nước, để di sản quan hệ được tiếp nối qua các thế hệ.

Bên cạnh đó, văn hóa và nghệ thuật cũng có thể trở thành một kênh hiệu quả để đưa thanh niên hai nước đến gần nhau hơn. Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt gợi ý thúc đẩy các dự án chung về âm nhạc và vũ đạo, vốn là những lĩnh vực có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ.

Trong đó, V-pop có thể được khai thác theo hướng tăng cường sức lan tỏa quốc tế, tham khảo động lực phát triển của K-pop, thông qua những dự án quy tụ các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và tài năng trẻ Việt Nam và Pháp.

Theo ông Nguyễn Hải Nam, những dự án như vậy không chỉ giúp văn hóa Việt Nam được biết đến nhiều hơn tại Pháp và văn hóa Pháp đến gần hơn với công chúng Việt Nam, mà còn góp phần truyền tải tới thế hệ trẻ một hình ảnh hiện đại, năng động và tích cực về sự hợp tác giữa hai nước.

Với nền tảng quan hệ lịch sử và con người sâu sắc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực để Việt Nam và Pháp khai thác những tiềm năng còn rộng mở trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai xã hội và thế hệ trẻ, qua đó tiếp tục làm phong phú mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước./.

Việt Nam-Pháp: Từ hợp tác đến cùng kiến tạo Việt Nam-Pháp có nhiều lợi ích tương đồng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ số, quốc phòng và an ninh.