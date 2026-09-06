Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc lời chúc sức khỏe cùng những tình cảm ấm áp từ quê hương.

Chủ tịch Quốc hội cũng chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, các hội đoàn và bà con trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, đóng góp tích cực cho sở tại cũng như luôn hướng về quê hương, đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quy mô lớn, có vị trí ngày càng quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 8,18%; trong 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 770 tỷ USD. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được nâng lên.

Nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hướng tới chăm lo tốt hơn cho người nghèo, các đối tượng chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn. Một nhiệm vụ quan trọng được Việt Nam tập trung triển khai là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cùng với đó, quốc phòng, an ninh tiếp tục được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định những kết quả Việt Nam đạt được có sự đóng góp quan trọng của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài; trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Mục tiêu của Việt Nam là phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, bên cạnh nguồn lực trong nước, sự đồng hành và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đề cập đến quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa, quốc phòng, an ninh giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam; đứng thứ hai về hợp tác phát triển, du lịch; đứng thứ ba về hợp tác thương mại. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc đang quan tâm và mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như điện hạt nhân, năng lượng, đường sắt tốc độ cao và các dự án hạ tầng quy mô lớn. Trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã đăng ký làm việc và bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư từ Hàn Quốc, Việt Nam cần tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ, bán dẫn, Trí tuệ Nhân tạo (AI), sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu là tạo ra mô hình hợp tác trong đó Hàn Quốc cung cấp nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, còn Việt Nam phát huy lợi thế về địa điểm sản xuất, nguồn nhân lực và thị trường, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng có sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc xây dựng công nghệ, chuỗi cung ứng, thị trường và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành những trọng tâm của ngoại giao nghị viện.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện nay có khoảng 400.000 người với thành phần ngày càng đa dạng gồm: Cô dâu kết hôn đa văn hóa, lao động phổ thông, thực tập sinh, du học sinh, cùng lực lượng đông đảo các nhà khoa học, giáo sư, chuyên gia công nghệ và doanh nhân.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định cộng đồng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh luôn một lòng hướng về Tổ quốc, bày tỏ tự hào trước sự phát triển vững mạnh và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại diện cộng đồng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết một lòng, tuân thủ pháp luật nước sở tại, giữ gìn hình ảnh người Việt Nam và làm cầu nối vững chắc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng kiến nghị Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quốc tịch, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc thủ tục cho bà con; ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút và khuyến khích các chuyên gia, nhà khoa học công nghệ cao, doanh nhân kiều bào tại Hàn Quốc tham gia chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các ngành trọng điểm của đất nước.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc Ngô Thi đề xuất xây dựng các chương trình kết nối thương mại, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước và kiều bào, tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ cao và khởi nghiệp. Đồng thời, thiết lập kênh đối thoại định kỳ giữa các bộ, ngành, Đại sứ quán với cộng đồng doanh nhân; hình thành đầu mối hỗ trợ thông tin và tháo gỡ vướng mắc giao thương thực chất.

Liên quan tới các vấn đề được bà con quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngày 2/8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó giao Chính phủ và Quốc hội nghiên cứu, ban hành những chính sách, quy định cụ thể đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Do vậy, những ý kiến, kiến nghị được cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nêu ra sẽ là những thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, cộng đồng cần tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9/2026, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.