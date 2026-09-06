Cộng hưởng nguồn lực, mở rộng không gian hợp tác

“Hãy cùng nhau cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh và người dân hai nước cùng được hưởng những thành quả của hợp tác và phát triển.”

Thông điệp của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar-Việt Nam ngày 6/9 đã khái quát một cách cô đọng tinh thần hợp tác đang được thể hiện qua nhiều hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong tuần qua.

Từ thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống, mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học-công nghệ, đến tăng cường đối ngoại nghị viện, đối ngoại địa phương và chia sẻ với các quốc gia gặp khó khăn do thiên tai, các hoạt động đối ngoại tiếp tục hướng tới mục tiêu cụ thể hóa các cam kết, mở rộng không gian hợp tác và đưa nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9 của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Hai bên đồng thời nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác khu vực, quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong; phối hợp để Myanmar đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch tại Hội nghị Cấp cao ACMECS sắp tới tổ chức tại Việt Nam.

Từ tin cậy chính trị đến hợp tác thực chất

Tối 5/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi Tổng thống Myanmar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp.

Hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục; từng gắn bó, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay.

Trên nền tảng đó, hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar sẽ có những bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Các cuộc hội kiến cũng xác định những lĩnh vực hợp tác cụ thể. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột, trong đó tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy; mở rộng đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất rà soát, cập nhật các cam kết, thỏa thuận về thương mại, đầu tư, hải quan; thúc đẩy kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.

Thông tin tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar-Việt Nam cho thấy dư địa hợp tác còn lớn: kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2025-2026 đạt hơn 510 triệu USD; Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký tại Myanmar hơn 2,53 tỷ USD, với hơn 30 dự án đang hoạt động. Myanmar kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển cơ sở hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, dịch vụ công, công nghệ thông tin, thanh toán số và sản xuất thiết bị công nghệ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị hai bên tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước.

Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chính sách ổn định kinh tế, tài chính vĩ mô và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

Cùng với đó, Việt Nam khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Myanmar đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Các doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao đổi các bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Cùng phát triển với các đối tác lớn

Tại cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 tại Huế ngày 6/9, các nội dung về thương mại, đầu tư và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước được đề cập trong định hướng chuyển mạnh sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo.

Trong 7 tháng của năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Nhật Bản đạt 33,7 tỷ USD, tăng hơn 16,8% so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt khoảng 17,6 tỷ USD, tăng 16,6%; nhập khẩu đạt khoảng 16,1 tỷ USD, tăng 17%.

Đến hết tháng 7/2026, lũy kế vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh của các nhà đầu tư Nhật Bản đạt khoảng 80,3 tỷ USD, đứng thứ 3 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản cũng là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, với tổng vốn vay ODA lũy kế gần 3.000 tỷ Yên.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh làm nền tảng. Việt Nam đặt quyết tâm tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Theo định hướng được nêu tại cuộc làm việc, Việt Nam mong muốn thu hút có chọn lọc các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước; đồng thời thu hút công nghệ, tri thức, quản trị hiện đại, hoạt động đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng đề nghị chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam-Nhật Bản từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang “đối tác cùng phát triển và kiến tạo,” cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các doanh nghiệp Nhật Bản được đề nghị tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền với lộ trình cụ thể; kết quả xử lý được yêu cầu gửi về Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp rà soát, đánh giá, đồng thời công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cổng thông tin liên quan.

Mở những không gian hợp tác mới

Chiều 6/9/2026 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc.. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tinh thần hội nhập cũng được thể hiện qua việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm góp phần triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV và Nghị quyết 06-NQ/TW, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao với hai đối tác. Đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức hai nước trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Với Hàn Quốc, chuyến thăm hướng tới thúc đẩy các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, đồng thời mở rộng sang công nghệ chiến lược và năng lượng tái tạo. Với Mông Cổ, đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm, mở thêm dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Cùng với mở rộng hợp tác, đối ngoại Việt Nam trong tuần qua tiếp tục thể hiện tinh thần chia sẻ và trách nhiệm. Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét, sạt lở tại Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong những ngày đầu tháng 9, các hoạt động đối ngoại được trải rộng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân, với các nội dung về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, khoa học-công nghệ, văn hóa và nhân đạo cho thấy tinh thần “cộng hưởng” đang được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực, từng đối tác và từng hoạt động hợp tác./.

Mở rộng không gian hợp tác doanh nghiệp giữa Myanmar và Việt Nam Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Myanmar đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.