Mở rộng không gian hợp tác doanh nghiệp giữa Myanmar và Việt Nam

Ngày 6/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar-Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao giữa Myanmar và Việt Nam được chính thức thiết lập vào ngày 28/5/1975.

Hiện nay, hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị, ngoại giao mà được mở rộng và đi sâu vào nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại đang phản ánh những tiềm năng to lớn cho sự phát triển trong tương lai của hai nước. Hiện nay, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Myanmar.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong năm 2025-2026, kim ngạch thương mại song phương đã đạt hơn 510 triệu USD. Đầu tư không chỉ là động lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia mà còn đóng vai trò then chốt trong việc củng cố và tăng cường quan hệ song phương. Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn tại Myanmar với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,53 tỷ USD với hơn 30 dự án còn đang hoạt động.

Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh Myanmar hoan nghênh và kêu gọi hợp tác của Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, các dịch vụ công, công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán số và xây dựng môi trường kinh doanh đổi mới sáng tạo. Đồng thời Myanmar cũng mời các nhà đầu tư Việt Nam tham gia sản xuất các thiết bị công nghệ tại khu vực công nghệ cao.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định cam kết hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar, đồng thời ưu tiên cao cho việc thúc đẩy tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng trước sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và hiệp hội hai nước, những người đang trực tiếp đưa các thỏa thuận, cam kết giữa hai Chính phủ vào cuộc sống; đưa tiềm năng hợp tác giữa hai nước trở thành những dự án cụ thể, tạo ra sản phẩm, việc làm, góp phần tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân, đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến thực chất của các doanh nghiệp, thể hiện đúng tinh thần của diễn đàn là dịp để Chính phủ hai nước trực tiếp lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp báo cáo về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc; các đề xuất, kiến nghị và kế hoạch mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

"Từ đó, chúng ta cùng nhau mở rộng không gian hợp tác, cộng hưởng nguồn lực phục vụ phát triển tự lực, tự cường của mỗi nước, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước thời gian qua, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn Myanmar là địa bàn đầu tư, kinh doanh lâu dài và đón nhận những thành quả không chỉ trong thương mại, đầu tư đơn thuần, mà còn ở nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế và đời sống của người dân, từ công nghệ viễn thông đến sản xuất hàng thiết yếu và nông nghiệp.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trân trọng cảm ơn Chính phủ Myanmar và cá nhân Ngài Tổng thống đã quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển tại Myanmar trong thời gian qua.

Về các nội dung hợp tác cụ thể giữa hai nước, Phó Thủ tướng cho rằng, hai bên cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Myanmar năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

"Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định kinh tế, tài chính vĩ mô và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ," Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Tiểu ban Thương mại. Các bộ, ngành hai nước tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Chính phủ trong định hướng hợp tác cũng như xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư Việt Nam và Myanmar cần tuân thủ tôn chỉ hợp tác, không chỉ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà cần trở thành những đối tác tin cậy, lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của mỗi nước; đồng thời, cần nêu cao trách nhiệm xã hội, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường và mở rộng đầu tư hơn nữa trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ngài Tổng thống, Chính phủ và các cơ quan hữu quan Myanmar tiếp tục quan tâm, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định và có tính dự báo; hỗ trợ giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Về phần mình, Việt Nam luôn đón chào, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Myanmar đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp một thông điệp: "Hãy cùng nhau cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh và người dân hai nước cùng được hưởng những thành quả của hợp tác và phát triển."

Trong khuôn khổ Diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao đổi các bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực./.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Myanmar sẽ có những bước phát triển mới Tối 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam.

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