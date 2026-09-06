Chiều 6/9, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy đã công bố Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 4/9 của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn sinh năm 1970, tại Hà Tĩnh. Đồng chí có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Công nghệ hóa dầu, Tiến sỹ chuyên ngành Xúc tác lọc hóa dầu; có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về dầu khí.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng Bộ Công Thương có thêm một đồng chí lãnh đạo mới đồng thời đánh giá tân Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, có thời gian dài công tác tại Bộ Công Thương, trưởng thành từ ngành dầu khí và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị của ngành công thương. Việc được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, lãnh đạo Chính phủ, của lãnh đạo, công chức và người lao động Bộ Công Thương đối với bản thân đồng chí cũng như đối với sự phát triển của Bộ và ngành Công Thương.

"Tôi hy vọng đồng chí Nguyễn Việt Sơn trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao," Phó Thủ tướng Thường trực cho hay.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị tiếp nhận một số nhiệm vụ mới về quản lý nhà nước. Đồng thời, Bộ cần phát huy vai trò của một bộ đa ngành, đa lĩnh vực; thúc đẩy sản xuất trong nước, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, đủ điện cho sản xuất và đời sống, đồng thời nâng cao hiệu quả phát huy vai trò các cơ quan thương vụ tại nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Sơn là kết quả của quá trình đào tạo, lựa chọn và giới thiệu nhân sự từ nguồn tại chỗ, với sự thống nhất cao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và lãnh đạo chủ chốt của Bộ. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của ngành Công Thương.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng một đội ngũ, một mục tiêu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao. Cùng với đó, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, cùng Chính phủ và các bộ, ngành góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn bày tỏ vinh dự khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Bộ tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí xác định đây không chỉ là vị trí công tác mới mà còn là trách nhiệm lớn hơn đối với ngành Công Thương và đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh ngành Công Thương giữ vai trò quan trọng với các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và thương mại. Trong giai đoạn phát triển mới, ngành phải góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao tính tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trước mắt và chiến lược dài hạn.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và đồng chí Bộ trưởng; sự phối hợp của các ban, Bộ ngành Trung ương và đặc biệt là sự đồng hành của tập thể Lãnh đạo Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương./.