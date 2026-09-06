Khát vọng làm giàu của người có uy tín Lầu A Sy ở Lâm Đồng

Rời quê hương lập nghiệp với hai bàn tay trắng, ông Lầu A Sy (sinh năm 1968, người Hoa) là người có uy tín ở phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã kiên trì vươn lên xây dựng trang trại rộng 55 ha, đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn lan tỏa tư duy sản xuất hiện đại và kết nối cộng đồng cùng vươn lên.

Khởi đầu gian khó và ý chí vươn lên

Năm 1996, gia đình đông anh em, diện tích đất canh tác tại quê nhà Tân Phú (tỉnh Đồng Nai cũ) hạn hẹp, ông Lầu A Sy quyết định đến khu vực Đắk Nia, tỉnh Đắk Nông, hiện nay là phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tìm hướng đi mới. Ngày đầu đặt chân đến vùng đất này, tài sản lớn nhất của ông là sự chăm chỉ và quyết tâm thoát nghèo.

Ông bắt đầu bằng việc ký hợp đồng với lâm trường Đắk Nia nhận 5 ha đất liên kết trồng cà phê. Theo cơ chế lúc đó, người nhận đất làm chủ đầu tư được hưởng lợi nhuận từ nguồn thu 4 ha, phần còn lại thuộc về lâm trường.

Nhờ kiên trì chăm sóc, vườn cà phê dần cho thu hoạch, trở thành nguồn tích lũy quan trọng giúp gia đình ông ổn định cuộc sống. Khi lâm trường thanh lý diện tích đất liên kết, ông Sy mua lại rồi thế chấp ngân hàng để lấy vốn mở rộng sản xuất. “Phát triển kinh tế tất cả là nhờ đồng vốn ngân hàng, chứ mình làm nông nghiệp lúc đầu đâu có tiền của cha mẹ để lại,” ông Sy chia sẻ.

Từ nguồn vốn vay ngân hàng kết hợp với tích lũy từ sản xuất thực tế, ông Lầu A Sy liên tục tái đầu tư vào đất đai, cây giống, vật tư và nhân công. Sau gần 30 năm kiên trì, ông đã gây dựng nên cơ nghiệp 55 ha đất canh tác, bao gồm khoảng 32 ha cà phê, hơn 20 ha sầu riêng trồng thuần và diện tích còn lại là hồ tiêu trồng xen canh.

Ông Lầu A Sy (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) thành công với mô hình canh tác sầu riêng an toàn, bền vững. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Đứng trước những biến động của ngành nông nghiệp, ông Sy đúc kết triết lý sản xuất linh hoạt, đó là: sản xuất nông nghiệp nên chỉ dựa vào một loại cây, cây nào làm được, hiệu quả thì tiếp tục phát huy. Mô hình đa cây trồng giúp gia đình ông vừa tối ưu hóa diện tích đất, vừa đa dạng hóa nguồn thu, giảm thiểu tối đa rủi ro khi một loại nông sản gặp cảnh mất mùa hay rớt giá.

Khi quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, ông Sy nhận ra rằng năng suất cao không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công. Thị trường các nước nhập khẩu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, từ đó ông chủ động áp dụng quy trình VietGAP cho diện tích sầu riêng, kiểm soát chặt chẽ từ khâu vật tư đầu vào, chăm sóc, thu hoạch đến truy xuất nguồn gốc.

Hiện nay, diện tích sầu riêng của gia đình ông cùng các hộ liên kết đã đạt hơn 42 ha, được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chính ngạch, với sản lượng khoảng 500 tấn/năm.

Ông Sy khẳng định: "Muốn xuất khẩu thì phải có vùng trồng và quản lý được vùng trồng. Mã số vùng trồng không chỉ mở thêm cơ hội đưa nông sản đến các thị trường xuất khẩu lớn mà còn buộc người sản xuất phải thay đổi cách làm từ sử dụng vật tư, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch đều phải kiểm soát chặt chẽ để nâng cao chất lượng và uy tín sản phẩm."

Giải bài toán phát triển bền vững

Sản phẩm sầu riêng sau thu hoạch của ông Lầu A Sy (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) tập kết, phân loại cung ứng cho thị trường. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Từ thực tế sản xuất, ông Lầu A Sy nhận định làm nông nghiệp nhỏ lẻ rất khó đáp ứng các đơn hàng lớn về sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng. Nhận thức rõ vai trò của liên kết, ông tham gia sáng lập và giữ chức Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ-Thương mại Tân Phú Nông. Hợp tác xã hiện có 28 thành viên, cùng nhau phối hợp sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Lầu A Sy xác định rõ, muốn vận động bà con chuyển đổi phương thức sản xuất, thay đổi tư duy làm nông nghiệp thì bản thân phải là người đi trước, làm trước và chứng minh bằng hiệu quả thực tế.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông luôn cởi mở chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm canh tác cho các hộ dân trong vùng, đồng hành cùng bà con nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, trang trại của ông còn tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho gần 20 lao động địa phương, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa bàn.

Hàng năm, tổng doanh thu từ trang trại và hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu mua nông sản của ông Sy đạt khoảng 20 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, lợi nhuận còn khoảng 50%.

Theo ông Sy, làm nông nghiệp hiện đại phải xác định hướng đi lâu dài, biết phân bổ nguồn lực hợp lý, lựa chọn cây trồng phù hợp và chủ động thích ứng với những biến động của thị trường.

Ông Lầu A Sy (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) được tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Đánh giá về mô hình kinh tế cũng như tinh thần trách nhiệm của ông Lầu A Sy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Đông Gia Nghĩa Hoàng Công Hội cho hay, mô hình trang trại nông nghiệp của ông Lầu A Sy là một trong những điểm sáng cho tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại tại địa phương. Không chỉ nhạy bén trong phát triển kinh tế, áp dụng khoa học-kỹ thuật đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, ông Sy còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của một người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lầu A Sy là cầu nối quan trọng giữa chính quyền địa phương với bà con nhân dân, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, thay đổi tập quán canh tác và đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế bền vững.

Phường Đông Gia Nghĩa sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và nhân rộng những mô hình liên kết hiệu quả như của gia đình ông Sy để góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Những đóng góp của ông Lầu A Sy đã được ghi nhận bằng nhiều Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây và các cấp, ngành của tỉnh Lâm Đồng mới về thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi liên tục trong nhiều năm.

Từ 5 ha đất liên kết ban đầu đến cơ nghiệp 55 ha, hành trình của ông Lầu A Sy không chỉ khẳng định bản lĩnh của một nông dân thời đại mới mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng các dân tộc ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng cùng vươn lên làm giàu./.

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