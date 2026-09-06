Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng

Với phương châm “cầm tay chỉ việc,” “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” các cấp bộ Đoàn tỉnh Gia Lai đang phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số," góp phần giúp người dân, nhất là người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số trong đời sống.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ thanh niên chuyển đổi số, qua đó phát huy vai trò tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia chuyển đổi số tại địa phương.

Hiện 135/135 xã, phường trong tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng theo Đề án phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn Gia Lai giai đoạn 2026-2030, với tổng số 2.599 thành viên. Các đơn vị Đoàn trực thuộc cũng thành lập đội hình “Bình dân học vụ số” với 755 thành viên.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì hoạt động thường xuyên, gắn với nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các khu dân cư.

Bình quân mỗi đơn vị bố trí từ 2-12 đoàn viên, thanh niên tham gia trực, hỗ trợ theo ngày hoặc theo tuần, duy trì từ 2-5 ngày/tuần. Các đơn vị cũng tổ chức ra quân triển khai công tác chuyển đổi số ít nhất một lần/tháng, đưa hoạt động chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Tại cơ sở, đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng, nền tảng số thiết yếu như VNeID, VNPT SmartCA, Viettel MySign, các ứng dụng ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ công trực tuyến. Hình thức hỗ trợ được triển khai linh hoạt tại các chợ dân sinh, khu dân cư, trong đó chú trọng hướng dẫn trực tiếp từng người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Hiệu quả của hoạt động này được thể hiện qua một số kết quả đáng chú ý. Toàn tỉnh đã có hơn 305.639 công dân đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân, 347.000 tài khoản thanh toán điện tử được mở mới và 230.000 gia đình được hỗ trợ đăng ký tài khoản VNeID.

Các đội hình thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ xử lý hơn 110.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, góp phần giúp người dân tiếp cận thuận tiện hơn với các dịch vụ số.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, công tác tuyên truyền về chuyển đổi số được triển khai mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. 100% cơ sở Đoàn duy trì tuyên truyền trên fanpage, nhóm Zalo, Facebook; xây dựng infographic, video hướng dẫn và chuyên mục “Mỗi tuần một kỹ năng số.”

Tính đến ngày 18/3/2026, fanpage Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đã đăng tải 9 bài infographic hướng dẫn kỹ năng số cơ bản và hơn 2.700 bài viết tuyên truyền về chuyển đổi số, với lượng tương tác mỗi bài đạt trên 12.000 lượt xem và gần 400 lượt chia sẻ.

Đáng chú ý, phong trào từng bước mở rộng sang phổ cập kiến thức về Trí tuệ Nhân tạo (AI). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai mô hình “Bình dân AI vụ” trong cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Qua 23 lớp tập huấn tại các xã, phường và trường đại học, cao đẳng, hơn 10.500 cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên được làm quen với các công cụ Trí tuệ Nhân tạo cơ bản như ChatGPT, Gemini, Claude và những ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo phục vụ công việc, đời sống.

Phong trào cũng hướng tới các nhóm yếu thế, trong đó có người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng sâu, vùng xa. Mô hình “Nhà văn hóa số” được triển khai tại nhiều thôn, tạo không gian để người dân tiếp cận, tìm hiểu và sử dụng công nghệ.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá việc phổ cập công nghệ, kỹ năng số chuyên biệt cho người khuyết tật còn hạn chế, chưa đồng bộ; chưa xây dựng được chương trình đào tạo riêng phù hợp với từng dạng khuyết tật và nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình “Bình dân học vụ số” tại một số địa phương chưa đồng đều. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn tại vùng sâu, vùng xa chưa thực sự sâu rộng. Một bộ phận người dân còn tâm lý e ngại công nghệ. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ ở một số địa phương còn thiếu, công tác thống kê số liệu chưa đầy đủ, kịp thời.

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp cho biết, thời gian tới, Tỉnh đoàn Gia Lai xác định tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình “Bình dân học vụ số;” nhân rộng mô hình, ưu tiên người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Đồng thời, tỉnh sẽ chú trọng xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng số chuyên biệt cho người khuyết tật, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ trang thiết bị, hạ tầng và nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng./.

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