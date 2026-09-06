Lễ hội Văn hóa Việt Nam thúc đẩy giao lưu nhân dân tại Nhật Bản

Trong hai ngày 5 và 6/9, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Asahikawa, Hokkaido lần đầu tiên được tổ chức, thu hút đông đảo người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt tham gia.

Sự kiện mang đến không gian đậm sắc màu Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết giữa người dân hai nước ngay tại thành phố Asahikawa.

Lễ hội có sự tham gia, phối hợp của nhiều tổ chức, hiệp hội và cộng đồng người Việt Nam và Nhật Bản, với sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh và sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bày tỏ kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản không chỉ tiếp tục phát triển trong các lĩnh vực ngoại giao, đầu tư và kinh tế, mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ hơn thông qua hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân.

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng được tổ chức, gồm cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho người Việt Nam, chương trình đố vui về pháp luật, văn hóa và lịch sử Nhật Bản, cuộc thi hát karaoke tiếng Nhật, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và giao lưu Yosakoi.

Những hoạt động này tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hokkaido nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ, pháp luật, văn hóa, lịch sử và đời sống của Nhật Bản.

Một điểm nhấn của lễ hội là chương trình Bon Odori tối 5/9. Hàng trăm người Việt Nam và Nhật Bản cùng hòa mình vào điệu múa lễ hội truyền thống của Nhật Bản. Hình ảnh người dân hai nước cùng bước theo nhịp trống và vòng múa Bon Odori đã tạo nên không khí sôi động, gần gũi, thể hiện tinh thần giao lưu và gắn kết giữa hai cộng đồng.

Lễ hội cũng giới thiệu nhiều nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đoàn nghệ thuật đến từ Quảng Ninh mang tới các tiết mục sử dụng nhạc cụ dân tộc, trình diễn áo dài và trang phục truyền thống, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng Nhật Bản.

Ẩm thực Việt Nam là một trong những khu vực thu hút đông khách tham quan. Nhiều người Nhật Bản xếp hàng để thưởng thức các món ăn như phở, bánh mì, nem rán, bún bò Huế và nhiều món ăn truyền thống khác.

Bên cạnh ẩm thực và nghệ thuật, khu triển lãm 50 bức tranh của thiếu nhi Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của khách tham quan. Người xem có thể trực tiếp bình chọn những tác phẩm mình yêu thích, qua đó cảm nhận thêm về đất nước và con người Việt Nam qua góc nhìn trong trẻo, sinh động của các em nhỏ.

Theo Ban tổ chức, lễ hội đã thu hút khoảng 20.000 lượt người tham gia trong hai ngày diễn ra./.

Giao lưu văn hóa - nền tảng cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, trong bối cảnh giao lưu văn hóa được xác định là một lĩnh vực hợp tác quan trọng, các lễ hội đã trở thành một trụ cột mới trong quan hệ của hai nước.