Chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026: Dương Phương Thảo đăng quang

Dương Phương Thảo chính thức đăng quang trong đêm chung kết tại Mộc Châu, nơi công nghệ được đưa vào sân khấu, phần thi ứng xử và hành trình tìm kiếm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới.

Dương Phương Thảo (SBD 196), đến từ Hà Nội, đã đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 8/5 (Mộc Châu, Sơn La). Người đẹp sinh năm 2006, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời giành giải Người đẹp hình thể.

Tân Hoa hậu được trao vương miện “Ngân hà Uyển mỹ,” lấy hoa mẫu đơn làm điểm nhấn trung tâm, kết hợp những đường nét mô phỏng mạng lưới công nghệ hiện đại, tạo nên hình ảnh như một dải ngân hà. Thiết kế được gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Ngọc Trâm (Cần Thơ), đồng thời giành giải Người đẹp tài năng nghệ thuật. Á hậu 2 là Trần Thị Bảo Nhi (Đồng Tháp), đồng thời nhận giải Người đẹp Nhân ái. Á hậu 3 thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thảo (SBD 866, Nghệ An), đồng thời giành giải Người đẹp Du lịch. Á hậu 4 là Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên (Cần Thơ), nhận giải Người đẹp AI avatar.

“Bạn diễn AI” trên sân khấu nhan sắc

Khởi động từ tháng 4/2026, Miss Galaxy Vietnam thu hút thí sinh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau các vòng tuyển chọn, cuộc thi bước vào chuỗi vòng thi truyền hình thực tế trong tháng 8 với nhiều hoạt động tại Mộc Châu, trong đó các thí sinh được trải nghiệm và thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ để lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đặc sản địa phương trên môi trường số.

Dấu ấn này tiếp tục được đẩy lên rõ nét trong đêm chung kết. Nếu ở nhiều cuộc thi nhan sắc, công nghệ chủ yếu hiện diện ở khâu sân khấu hoặc truyền thông, tại Miss Galaxy Vietnam 2026, công nghệ được đưa vào chính nội dung thi, trở thành một phần của câu chuyện mà cuộc thi muốn kể về thế hệ phụ nữ mới.

Màn đồng diễn của Top 30 thí sinh cùng robot hình người, MC robot Mornine đồng hành với MC Danh Tùng trên sân khấu.

Khán giả chứng kiến màn đồng diễn của Top 30 thí sinh cùng robot hình người, MC robot Mornine đồng hành với MC Danh Tùng và một sân khấu được thiết kế theo ngôn ngữ thị giác hiện đại, với nhiều họa tiết, màu sắc mang dấu ấn công nghệ.

Đặc biệt, công nghệ trở thành chủ đề xuyên suốt phần thi ứng xử của Top 5. Các câu hỏi đặt thí sinh trước những vấn đề rất gần với đời sống hiện đại: sử dụng AI thế nào để không phụ thuộc, công nghệ có thể hỗ trợ nhóm người yếu thế ra sao, tác động của công nghệ tới kết nối gia đình, kỹ năng người trẻ cần chuẩn bị trước sự thay đổi của thị trường lao động hay áp lực ngoại hình từ các ứng dụng chỉnh ảnh.

Cách đặt câu hỏi này khiến phần ứng xử không chỉ dừng ở việc kiểm tra khả năng diễn đạt hay phản biện của thí sinh, mà trở thành một phép thử về khả năng nhìn nhận công nghệ và trách nhiệm của người trẻ trong thời đại số.

Tân Hoa hậu Dương Phương Thảo, khi được hỏi về việc sử dụng AI trong học tập và công việc, cho biết cô vẫn sử dụng AI như một người trợ lý hỗ trợ công việc, nhưng khẳng định giá trị sáng tạo cuối cùng phải do con người tạo nên.

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Trong khi đó, Á hậu 1 Dương Ngọc Trâm đề cập đến vấn đề lừa đảo công nghệ từ chính câu chuyện gia đình, qua đó bày tỏ mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng của danh hiệu để lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần bảo vệ những người yếu thế trước các hình thức lừa đảo trên môi trường số.

Á hậu 2 Trần Bảo Nhi lại nhìn công nghệ từ một góc độ gần gũi hơn. Cô cho rằng công nghệ không phải là khoảng cách, mà khoảng cách hay không phụ thuộc vào cách con người sử dụng công nghệ. Câu chuyện gia đình không thể trực tiếp đến Mộc Châu nhưng vẫn đồng hành, động viên cô qua điện thoại và truyền hình trở thành minh chứng cho cách công nghệ có thể duy trì sự kết nối.

Ấn tượng hơn, Á hậu 3 Nguyễn Thị Thanh Thảo trả lời bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc về những kỹ năng người trẻ cần chuẩn bị khi công nghệ có thể khiến một số ngành nghề thay đổi hoặc biến mất.

Á hậu 4 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đặt vấn đề về những ứng dụng chỉnh ảnh và bộ lọc đang tác động đến quan niệm về vẻ đẹp của giới trẻ. Theo cô, đây là “con dao hai lưỡi,” có thể giúp lưu giữ khoảnh khắc và tăng sự tự tin nhưng cũng có nguy cơ tạo ra những chuẩn mực sắc đẹp phi thực tế.

Theo cô, “công nghệ là để giúp chúng ta tỏa sáng chứ không phải để che giấu chính mình. Bộ lọc có thể làm đẹp một bức ảnh, nhưng đừng để nó trở thành bộ lọc cho những giá trị của chính bản thân mình… Bởi vì vẻ đẹp thực sự không phải là bạn xinh đẹp, hoàn hảo như thế nào trên màn hình, mà nằm ở việc bạn tự tin ở chính mình như thế nào ngoài đời.”

Hoa hậu thời đại mới: Đẹp thôi chưa đủ

Chính cách đưa công nghệ từ phần trình diễn vào nội dung thi giúp Miss Galaxy Vietnam 2026 tạo ra khác biệt rõ nét. Cuộc thi không đặt công nghệ như một yếu tố trang trí cho sân khấu, mà dùng những vấn đề của thời đại số để đặt câu hỏi về bản lĩnh, tri thức, trách nhiệm và khả năng thích ứng của người trẻ.

Phát biểu khai mạc, Thạc sỹ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, nhấn mạnh cuộc thi bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp bao dung, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam còn hướng tới một thế hệ phụ nữ mới - những người có tri thức, tư duy công nghệ, tinh thần dấn thân và sẵn sàng đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Theo bà Đàm Hương Thủy, Miss Galaxy Vietnam 2026 không chỉ là hành trình tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện, mà còn là hành trình tìm kiếm những người phụ nữ thực sự biết “kiến tạo tương lai”.

Thông điệp ấy được thể hiện xuyên suốt từ hành trình truyền hình thực tế đến đêm chung kết. Những hoạt động tại Mộc Châu giúp thí sinh tiếp cận công nghệ từ đời sống và văn hóa địa phương; còn sân khấu chung kết đưa họ đối diện với những câu hỏi về AI, an toàn số, kết nối con người, tương lai nghề nghiệp và quan niệm về vẻ đẹp.

Top 5 chung cuộc.

Trong đêm chung kết, Top 30 lần lượt trình diễn áo dài của nhà thiết kế Cao Thu Vân, bikini và trang phục dạ hội trước khi ban tổ chức công bố Top 20, Top 10 và Top 5 bước vào phần thi ứng xử.

Đêm thi diễn ra trong mưa lớn tại Mộc Châu. Dù vậy, đông đảo người dân và du khách vẫn ở lại theo dõi đến phút cuối. Màn mưa dày tạo nên một bối cảnh đặc biệt cho sân khấu, đồng thời làm nổi bật hơn nỗ lực và bản lĩnh của các thí sinh.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko cùng ca sĩ, Á vương Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn góp phần tạo không khí sôi động cho chương trình.

Bên cạnh các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Miss Galaxy Vietnam 2026 trao nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp trí tuệ số, Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp công nghệ, Người đẹp tài năng nghệ thuật, Người đẹp AI Avatar, Người đẹp hình thể, Người đẹp du lịch, Người đẹp nhân ái, Người đẹp ấn tượng, Người đẹp có gương mặt đẹp, Người đẹp áo dài, Người đẹp Sơn La và Người đẹp được yêu thích nhất./.

Miss Galaxy Vietnam 2026 do Công ty Cổ phần Deasung Vina Việt Nam tổ chức, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT thực hiện, hướng tới tìm kiếm và tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới - hội tụ vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh cùng khả năng thích ứng với thời đại trong kỷ nguyên số.

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