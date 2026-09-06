Chung kết Miss World 2026: Người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang

Joheirry Mola Dominguez, người đẹp Cộng hòa Dominica vừa đăng quang Miss World 2026 tại Nha Trang, khép lại mùa giải lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, sau gần một tháng tranh tài của 111 thí sinh.

Tối 5/9, chung kết Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tại Quảng trường 2/4, Nha Trang (Khánh Hòa), với sự tranh tài của 111 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Vượt qua các vòng thi, Joheirry Mola Dominguez của Cộng hòa Dominica chính thức giành vương miện Miss World lần thứ 73.

Á hậu 1 thuộc về người đẹp Tây Ban Nha Elisabeth Reynés giành. Á hậu 2 là đại diện từ Malaysia Taanusiya Chetty. Đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 6 chung cuộc.

Đây là lần đầu tiên đấu trường sắc đẹp này được tổ chức tại Việt Nam, khép lại hành trình gần một tháng đưa các thí sinh đến nhiều địa phương, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam. Tanzania sẽ là quốc gia đăng cai Miss World mùa giải tiếp theo.

Dominica chinh phục vương miện

Trong phần thi ứng xử của Top 6, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam, đặt câu hỏi cho đại diện Cộng hòa Dominica: “Bạn từng đồng hành hoặc thực hiện những hoạt động nào vì cộng đồng tại quê hương? Nếu có cơ hội, bạn muốn làm gì để lan tỏa và phát triển tinh thần Beauty With a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả, tại đất nước mình?”

Người đẹp trả lời rằng mục tiêu của cô là mang chương trình tiếng Anh đến với trẻ em tại các cộng đồng ở Boniver. Bởi cô tin việc biết thêm một ngôn ngữ có thể mở ra những cơ hội và cánh cửa lớn trong cuộc sống… “Đó là phương tiện để mỗi người thể hiện cảm xúc, bày tỏ suy nghĩ và theo đuổi mục tiêu cá nhân. Điều ý nghĩa nhất với tôi là có thể trao cho trẻ em một công cụ quan trọng mà các em có thể sử dụng trong suốt cuộc đời. Đó cũng là giá trị tôi muốn tiếp tục mang theo và lan tỏa trong cộng đồng của mình. Cảm ơn rất nhiều.”

Tân Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez 24 tuổi, cao 1,75 m, hiện đang là người mẫu, giáo viên và phóng viên. Cô theo đuổi dự án “Voices of Tomorrow,” với mong muốn tạo cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em tại những cộng đồng còn khó khăn.

“Món quà lớn nhất bạn có thể trao cho người khác là cơ hội mà chính bạn từng cần để trưởng thành, tiến về phía trước và thay đổi cuộc đời” chính là châm ngôn sống của cô.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam Bảo Ngọc nhận câu hỏi từ Miss World 2022 Karolina Bielawska: “Ngày nay, thành công thường gắn liền với sự giàu có, địa vị và thành tích chuyên môn. Song, mỗi người có cách hiểu riêng về ý nghĩa thực sự của thành công. Miss World Vietnam, định nghĩa của bạn về thành công là gì?”

Do âm thanh trên sân khấu hơi vang, Bảo Ngọc xin phép được nghe lại câu hỏi trước khi trả lời. Cô cho biết định nghĩa về thành công của mình là cha mẹ đang ngồi dưới sân khấu. Họ đã dạy cô giá trị của sự cống hiến và hy sinh vì người khác. Bảo Ngọc từng chứng kiến cha mẹ dành nhiều đêm trong phòng cấp cứu để cứu sống người khác.

“Cho dù không nối tiếp họ làm nghề y, tôi muốn cống hiến theo một con đường khác. Tôi chọn trở thành nhà hoạch định chính sách. Tôi từng chứng kiến nhiều cộng đồng mất nhà cửa, mất đất đai vì những vấn đề toàn cầu. Quốc đảo Tuvalu có nguy cơ bị nhấn chìm trong vài thập niên tới. Nhưng tôi không muốn mang đến những món quà vật chất mà muốn mang đến hy vọng. Và hy vọng của tôi đặt vào những người trẻ - thế hệ sẽ định hình tương lai, hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, bền vững hơn, an toàn hơn và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn,” Bảo Ngọc nói.

Bảo Ngọc, 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,86 m, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 trước khi đăng quang Miss Intercontinental cùng năm.

Những năm qua, Bảo Ngọc sáng lập Gen Zero, tổ chức hướng tới trao quyền cho người trẻ tham gia giải quyết các vấn đề về khí hậu và phát triển bền vững. Cô đồng thời chuẩn bị theo học chương trình thạc sỹ về chính sách công và môi trường tại Mỹ.

Top 6 nhan sắc chung cuộc.

Dấu ấn đặc biệt từ Việt Nam

Trước phần thi quyết định ngôi vị, đêm chung kết mở màn bằng tiết mục múa Chăm và màn đồng diễn Dance of the World của 111 thí sinh, chia thành bốn khu vực. Các người đẹp trình diễn trang phục, điệu nhảy dân tộc và cùng giương cao quốc kỳ, tạo nên màn mở đầu mang màu sắc đa văn hóa.

Là quốc gia đăng cai mùa giải thứ 73, Việt Nam được giới thiệu xuyên suốt chương trình bằng nhiều hình thức. Một trong những điểm nhấn là màn đồng diễn áo dài của 111 thí sinh. Trên nền nhạc dân tộc, các người đẹp lần lượt xuất hiện trong những tà áo dài cách điệu, sải bước theo từng cặp. Các thiết kế do Lê Doãn Hùng, Trần Thiện Khánh và Ngô Nhật Huy thực hiện.

Hình ảnh các danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam cũng được trình chiếu trên hệ thống màn hình LED cỡ lớn của sân khấu. Đêm chung kết khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Ba MC của sân khấu chính gồm Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World 2016 Stephanie Del Valle và đương kim Mr World Daniel Mejía Romero.

﻿ ﻿ ﻿ Đêm chung kết mở màn bằng tiết mục múa Chăm đặc biệt ấn tượng và màn đồng diễn Dance of the World của 111 thí sinh.

Sự hiện diện của các đại diện Miss World tiền nhiệm cũng góp phần tạo nên chiều sâu cho đêm chung kết. Miss World 2022 Karolina Bielawska cho rằng Hoa hậu Thế giới ngày nay không chỉ đại diện cho vẻ đẹp mà còn cần là một người toàn diện.

Theo cô, mỗi người có tính cách, tài năng và thế mạnh riêng, nhưng các Hoa hậu Thế giới cùng chia sẻ những giá trị như sự quan tâm, tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự khiêm nhường. Đây cũng là những giá trị được Chủ tịch Miss World Julia Morley đề cao thông qua dự án Beauty With a Purpose.

Trước thời khắc trao lại vương miện, Miss World 2025 Suchata Chuangsri (Opal Suchata) thực hiện màn “final walk” trên sân khấu trong thiết kế dạ hội trắng với phần tà váy dài. Cô gửi lời cảm ơn tổ chức Miss World đã trao cơ hội và hỗ trợ trong một năm đương nhiệm, đồng thời cảm ơn người dân Việt Nam và tổ chức Miss World Việt Nam đã chào đón các thí sinh bằng vòng tay rộng mở và tình yêu thương.

Trên sân khấu, cô hồi tưởng về nhiệm kỳ của mình và nhiều lần tự hỏi liệu những gì mình đang làm có đúng hay thực sự tạo ra ảnh hưởng đến những người xung quanh và cộng đồng hay không. “Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng một điều tưởng như rất nhỏ mình làm hôm nay có thể một ngày nào đó tạo ra tác động lớn đến thế giới, và rồi trở lại thay đổi chính cuộc đời mình. Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn cơ hội này và biết ơn gia đình Miss World. Tôi nhớ khoảnh khắc chiếc vương miện lần đầu chạm lên đầu mình. Và khi những Hoa hậu Thế giới tiền nhiệm từng đội chiếc vương miện này, tạo ra những điều tốt đẹp cho thế giới và để lại di sản của họ trong đó. Và giờ đây, tôi là một phần của lịch sử ấy.”

Miss World 2026 khép lại tại Nha Trang sau gần một tháng diễn ra tại Việt Nam. Không chỉ là cuộc tranh tài tìm kiếm người kế nhiệm Opal Suchata, mùa giải lần thứ 73 còn trở thành dịp để hình ảnh Việt Nam hiện diện xuyên suốt một sự kiện quốc tế quy mô lớn, từ sân khấu chung kết đến những trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và con người dành cho các thí sinh./.

Hình ảnh Việt Nam trên sân khấu chung kết Miss World 2026.

Năm nay, cuộc thi thay đổi format, lần lượt chọn Top 40, Top 20, Top 12, Top 6 và cuối cùng là hai á hậu cùng một hoa hậu. Ban tổ chức lần đầu dành một suất trong Top 6 cho thí sinh nhận được lượt bình chọn lớn nhất từ khán giả. Trước đêm chung kết, 18 thí sinh đã giành vé vào Top 40 nhờ chiến thắng tại các vòng thi phụ, trong đó có Hoa hậu Bảo Ngọc.