La Guaira của Venezuela hồi sinh và những nghĩa tình từ Việt Nam

Trong cái nắng óng ả của những ngày đầu tháng Chín, con đường dẫn vào trụ sở chính quyền bang La Guaira ở Venezuela rộn rã một nhịp điệu rất riêng.

Không chỉ bởi cuộc sống đang từng ngày trở lại trên mảnh đất từng quặn thắt vì thảm họa động đất kép, mà còn bởi những vũ điệu Caribe rực rỡ của một nhóm bạn trẻ địa phương.

Trong số họ, Paula Andrea - cô gái từng trắng tay đứng trước đống đổ nát ở Playa Grande - hôm nay nở nụ cười rạng rỡ.

Paula Andrea vẫn nhớ như in những ngày đen tối nhất của thảm họa động đất hôm 24/6.

Giữa đống vữa vụn ngổn ngang và không khí quánh đặc nỗi đau, cô đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ khi ông trực tiếp xuống hiện trường cùng đoàn công tác cứu hộ gồm 124 cán bộ, chiến sỹ Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam.

Cuộc gặp ngắn ngủi giữa những ngày tang thương ấy, với cái siết tay, ánh mắt sẻ chia và những lời động viên, đã ở lại trong ký ức của cô gái tuổi đôi mươi giữa những mất mát.

Hôm nay, hay tin Đại sứ Vũ Trung Mỹ đến gặp lãnh đạo địa phương để chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác, Paula Andrea vội rủ những người bạn trong lớp nhảy của mình, mang theo những giai điệu Caribe nồng nàn đến trụ sở chính quyền bang.

Nhóm khiêu vũ biểu diễn những vũ điệu Caribe cuồng nhiệt chào mừng đoàn công tác của các cơ quan đại diện Việt Nam quay lại bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Những bước nhảy sôi động trở thành lời chào, cũng là lời cảm ơn chân thành của những người dân La Guaira dành cho những người bạn Việt Nam từng xuất hiện giữa những ngày khó khăn nhất.

Trong không gian đậm tình hữu nghị ấy, Thống đốc bang La Guaira Alejandro Terán đã tiếp và chào từ biệt Đại sứ Vũ Trung Mỹ. Cùng Đại sứ, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng và Văn phòng Thương vụ cũng có mặt, tiếp tục kể lại câu chuyện về những tháng ngày hai bên cùng đồng hành, từ cứu trợ khẩn cấp đến những nỗ lực khôi phục cuộc sống sau thảm họa.

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, Thống đốc Alejandro Terán chúc mừng Đại sứ Vũ Trung Mỹ hoàn thành nhiệm kỳ công tác, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của tập thể các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela trong việc vun đắp quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, cũng như thúc đẩy quan hệ với bang La Guaira.

Trong không khí ấm áp và xúc động, người đứng đầu chính quyền bang nhắc lại sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho La Guaira sau thảm họa.

Ông cho biết trận động đất không chỉ tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng mà còn để lại khoảng trống lớn khi hơn một nửa cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành của bang vĩnh viễn ra đi. Chính trong những giờ phút đen tối ấy, sự có mặt kịp thời của đoàn cứu hộ Việt Nam cùng những chuyến hàng trợ giúp thiết yếu đã trở thành nguồn động viên quý giá đối với người dân địa phương.

Nhắc lại hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đống đổ nát ở Playa Grande, Thống đốc Terán cho rằng đó sẽ mãi là biểu tượng của niềm tin và hy vọng, gợi nhắc về những người bạn đã đến bên La Guaira khi nơi đây đang trải qua những ngày đau thương nhất.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân động đất. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Câu chuyện về những chuyến hàng cứu trợ, những người lính Việt Nam giữa đống đổ nát hay những cuộc gặp của các cán bộ ngoại giao, quốc phòng và thương mại Việt Nam với chính quyền địa phương giờ đây đã trở thành một phần ký ức của La Guaira. Từ những nền móng của tình người ấy, quan hệ giữa hai bên cũng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng đến thương mại và hợp tác địa phương.

Cập nhật về hành trình tái thiết, Thống đốc Terán cho biếtdưới sự chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez qua chiến dịch "Venezuela hồi sinh," cùng các chính sách đặc thù của Quốc hội và Chính phủ, La Guaira đang từng bước hồi sinh. Các tuyến giao thông huyết mạch, hệ thống điện, nước cơ bản được khôi phục. Hàng nghìn căn nhà mới đã và đang được hoàn thiện để trao cho người dân, từng bước đưa hàng chục nghìn gia đình rời các khu tạm cư trở về mái ấm.

Trên những con đường từng phủ đầy bụi đất và tiếng máy cứu hộ, hôm nay đã xuất hiện trở lại tiếng vui đùa của trẻ thơ, tiếng xe cộ và những sinh hoạt bình thường của đời sống. Những mầm sống mới đang mọc lên trên mảnh đất từng mang những vết thương tưởng như khó lành của thảm họa.

Thống đốc bang La Guaira Alejandro Terán đã tiếp và chào từ biệt Đại sứ Vũ Trung Mỹ. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Xúc động trước sự đổi thay của La Guaira, Đại sứ Vũ Trung Mỹ gửi lời chia buồn tới gia quyến các nạn nhân và bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực của chính quyền và người dân địa phương trong quá trình vượt qua hậu quả thiên tai. Đại sứ tin tưởng La Guaira sẽ tiếp tục hoàn thành công cuộc tái thiết và phát triển trong tinh thần "Venezuela hồi sinh."

Trân trọng cảm ơn Thống đốc Terán cùng các cơ quan, ban ngành bang La Guaira đã phối hợp, hỗ trợ các cơ quan đại diện Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định những tình cảm dành cho Venezuela và La Guaira sẽ còn được tiếp nối, dù ông ở bất kỳ cương vị nào trong tương lai.

Ngoài cánh cửa trụ sở chính quyền bang, tiếng nhạc Caribe vẫn vang lên. Maria và những người bạn tiếp tục những bước nhảy của mình giữa chiều tà La Guaira. Một cuộc chia tay, vì thế, không chỉ khép lại một nhiệm kỳ ngoại giao, mà còn để lại phía sau một sợi dây tình cảm được kết nên từ những ngày gian khó khi giữa hoang tàn, con người đã tìm thấy nhau bằng sự sẻ chia./.

Venezuela khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Andrea Corao khẳng định Chính phủ Venezuela và Đảng PSUV hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam.

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