Nổ tại căn cứ quân sự ở Bolivia gây thương vong lớn

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 81 người bị thương trong 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại một doanh trại quân đội ở Bolivia ngày 4/9 (giờ địa phương).



Bộ trưởng Quốc phòng Ernesto Justiniano cho biết sự việc xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều 4/9 (theo giờ địa phương) tại căn cứ ở Viacha, phía Tây Nam thủ đô hành chính La Paz, nơi lưu trữ “vật liệu pháo hoa.”

Nhà chức trách đang điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác của các vụ nổ. Truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh cho thấy một cột khói đen dày bốc lên từ khu vực trung tâm thành phố.



Ông Justiniano xác nhận có 2 người thiệt mạng và 7 người đang mất tích. Những người thiệt mạng và mất tích đều là binh sỹ phục vụ tại căn cứ. Những người bị thương, trong đó có 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, đã được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang ưu tiên triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và chăm sóc người bị thương.



Ngay sau các vụ nổ, đội cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, trong khi chính quyền địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi tạm trú. Khu vực xảy ra sự việc đã bị cắt điện hoàn toàn và hàng chục cảnh sát được triển khai đến hiện trường.



Trên mạng xã hội X, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cũng như những người bị thương và toàn thể người dân chịu ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Ông tuyên bố đã chỉ đạo mở một cuộc điều tra "toàn diện, chuyên sâu và minh bạch" để làm rõ sự việc, yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ các quy trình an toàn và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Viacha thông báo dành 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân./.

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