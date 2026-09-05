Dịch Ebola: CHDC Congo triển khai kế hoạch ứng phó trong 6 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và các đối tác ngày 4/9 đã triển khai kế hoạch ứng phó đa ngành mới trong 180 ngày tới nhằm tăng cường các nỗ lực kiểm soát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp, với nhu cầu kinh phí ước tính 1,3 tỷ USD.



Với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) cùng các đối tác khác, kế hoạch này được xây dựng như một lộ trình hoạt động ứng phó với dịch bệnh hết sức nguy hiểm này.

Theo Văn phòng WHO tại khu vực châu Phi, tính đến ngày 2/9, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 6.342 ca bệnh và 3.072 ca tử vong. Dịch đã lan tới 60 khu vực y tế thuộc 6 tỉnh.

Các cơ quan y tế đặc biệt lo ngại khi tỷ lệ lớn số ca tử vong tiếp tục xảy ra trong cộng đồng, thường là những người trước đó chưa được xác định thuộc diện tiếp xúc với ca bệnh và chưa đến các cơ sở y tế trước khi tử vong.



Quyền Đại diện WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Anne Ancia, cảnh báo "mỗi ca bệnh được phát hiện quá muộn, mỗi trường hợp tiếp xúc bị bỏ sót và mỗi sự chậm trễ trong huy động nguồn lực đều đồng nghĩa với những sinh mạng bị mất”, đồng thời kêu gọi hành động nhanh chóng và phối hợp ở quy mô lớn hơn.



Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Roger Kamba, cho rằng để kiểm soát dịch bệnh cần triển khai các biện pháp vượt ra ngoài phạm vi ngành y tế, với sự tham gia của cộng đồng, các cơ quan Chính phủ, đối tác và các nhà tài trợ. Ông khẳng định Chính phủ đang huy động toàn bộ nguồn lực để bảo vệ mọi người dân.



Theo WHO, để triển khai đầy đủ kế hoạch ứng phó được điều chỉnh này, cần nguồn kinh phí ước tính 1,3 tỷ USD. Điều phối viên thường trực của Liên hợp quốc (LHQ) tại Cộng hòa Dân chủ Congo Damien Mama nhấn mạnh công tác ứng phó Ebola cần được lồng ghép vào các nỗ lực nhân đạo rộng lớn hơn, đồng thời phải được bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ, linh hoạt và có thể dự báo.



ACDC cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực ứng phó ở cấp quốc gia, trong đó có huy động nguồn lực, phối hợp với các đối tác và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.



Trong một nỗ lực đối phó với dịch bệnh, tổ chức phi lợi nhuận Flowminder của Thụy Điển đã sử dụng dữ liệu điện thoại di động được ẩn danh để lập bản đồ di chuyển của người dân và xác định những khu vực có nguy cơ virus tiếp tục lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Dữ liệu được nhà mạng Vodacom, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Cộng hòa Dân chủ Congo, cung cấp miễn phí. Flowminder cho biết tổ chức này chỉ nhận các dữ liệu tổng hợp và ẩn danh, không có quyền truy cập thông tin có thể xác định danh tính của từng thuê bao.



Đây là phương pháp chưa từng được sử dụng trong các chiến dịch ứng phó dịch Ebola trước đây, được triển khai trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát đợt dịch mà WHO đánh giá là lây lan nhanh nhất trong lịch sử này.



Ông Linus Bengtsson, nhà sáng lập Flowminder, cho biết mục tiêu là xác định sự di chuyển của người dân, qua đó dự báo khả năng những người nhiễm bệnh có thể làm lây lan virus.



Tuy nhiên, hiện phân tích mới sử dụng dữ liệu từ một nhà mạng duy nhất là Vodacom. Mặc dù đây là nhà mạng lớn nhất Cộng hòa Dân chủ Congo, với hơn 26 triệu thuê bao đang hoạt động và chiếm gần 35% thị phần, song các dữ liệu này không thể cho thấy sự di chuyển của những người sử dụng các mạng viễn thông khác.



Flowminder cho biết đang nỗ lực đạt được các thỏa thuận tương tự với những nhà mạng khác nhằm mở rộng phạm vi dữ liệu và có được bức tranh chi tiết hơn về sự di chuyển của người dân./.

CHDC Congo ghi nhận đợt bùng phát Ebola gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang trong đợt bùng phát Ebola thứ 17 của nước này kể từ khi virus lần đầu được phát hiện vào năm 1976. Đợt dịch hiện nay được chính thức công bố ngày 15/5.

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