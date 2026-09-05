Cameroon giải cứu nhóm trẻ nhỏ bị bắt cóc tại thủ đô Yaoundé

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhà chức trách Cameroon đã phát hiện một nhóm trẻ em bị bắt cóc và được cho là bị giam giữ tại một ngôi nhà ở khu phố Essos thuộc quận 5 thủ đô Yaoundé.

Theo thông cáo của Bộ Xã hội Cameroon ngày 4/9, sau khi nhận được tin báo nặc danh, lực lượng chức năng ngày 2/9 đã phát hiện "một số người, trong đó có trẻ vị thành niên" tại một khu dân cư ở Yaoundé.

Nhóm trẻ này được tìm thấy trong một căn nhà khá kín đáo và lực lượng an ninh đã phải phá một phần tường rào và cửa để vào bên trong.

Đài phát thanh-truyền hình quốc gia Cameroon (CRTV) ngày 3/9 đưa tin 18 em đã được tìm thấy trong ngôi nhà, trong đó em nhỏ nhất mới 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nhóm trẻ gồm 15 bé gái, chủ yếu từ khoảng 8-15 tuổi, này đã được đưa đến địa điểm trên bằng cách nào.

Ông Elvis Akondi, Phó Quận trưởng quận 5, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành một cuộc điều tra. Ông Akondi phát biểu trên CRTV rằng "3 người đã bị bắt và đưa về đồn cảnh sát," đồng thời cho biết 9 người khác cũng được đưa về cơ quan an ninh để phục vụ cuộc điều tra.

Bộ Xã hội Cameroon cho biết đã ngay lập tức triển khai "các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, bảo vệ và chăm sóc tâm lý" cho nhóm trẻ được giải cứu./.

Nigeria: Gần 50 trẻ em được trả tự do sau nhiều tuần bị bắt cóc Ông Abdullahi Sahonrami, chức sắc huyện Mashegu, bang Niger, cho biết 40 em được thả tối 25/8 theo giờ địa phương, trong khi 8 em còn lại được trả tự do ngày 26/8.