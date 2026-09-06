Gần 2.000 người nghi ngộ độc sau khi dùng bữa ăn miễn phí tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, gần 2.000 người, phần lớn là học sinh, đã có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm trong tuần này sau khi sử dụng các suất ăn thuộc Chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng miễn phí (MBG) của Chính phủ Indonesia, làm gia tăng lo ngại về an toàn thực phẩm trong bối cảnh chính quyền đang đẩy nhanh việc triển khai chương trình trị giá hàng tỷ USD này trên toàn quốc.



Theo các quan chức Indonesia, các vụ việc xảy ra từ ngày 2-4/9 tại các tỉnh Đông Java, Trung Java, Tây Sumatra, Aceh và Nam Sulawesi, ảnh hưởng khoảng 1.950 học sinh, giáo viên và học sinh các trường nội trú Hồi giáo sau khi sử dụng các suất ăn được cung cấp trong khuôn khổ chương trình MBG.



Vụ việc nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại huyện Rembang, tỉnh Trung Java. Theo người đứng đầu Cơ quan Y tế huyện Rembang Ali Syofi’i, 752 học sinh và 25 giáo viên của Trường Trung học Phổ thông số 1 Lasem trên địa bàn huyện đã xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn, nôn và đau bụng sau khi sử dụng các suất ăn do chương trình cung cấp.



Tại huyện Sidoarjo, tỉnh Đông Java, 730 người, chủ yếu là học sinh Trường nội trú Hồi giáo Manbaul Hikam, cũng bị ảnh hưởng trong một vụ nghi ngộ độc thực phẩm khác có liên quan đến chương trình MBG. Người đứng đầu Cơ quan Y tế Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina cho biết 706 người đã được xuất viện và đang hồi phục tại nhà.



Trong khi đó, tại huyện Agam, tỉnh Tây Sumatra, nhà chức trách ghi nhận 276 trường hợp nghi ngộ độc ở học sinh và giáo viên. Hoạt động phân phối thực phẩm từ trung tâm dịch vụ dinh dưỡng địa phương đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra.



Tại huyện Bener Meriah, tỉnh Aceh, 15 học sinh tiểu học và một hiệu trưởng đã được điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và một số biểu hiện bất thường khác sau khi sử dụng bữa ăn tại trường.



Ở huyện Tana Toraja, tỉnh Nam Sulawesi, 152 học sinh của hai trường trung học cơ sở phải điều trị tại 3 bệnh viện sau khi xuất hiện các triệu chứng phù hợp với ngộ độc thực phẩm. Quan chức địa phương Zadrak Tombeq yêu cầu các bệnh viện và trung tâm y tế ưu tiên điều trị cho những học sinh bị ảnh hưởng.



Chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của các vụ việc.



Đây là những sự cố mới nhất trong hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình MBG kể từ khi được triển khai vào tháng 1/2025. Theo dữ liệu giám sát của Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 2/9, các sự cố liên quan đến MBG đã ảnh hưởng tới 50.059 người trong 560 vụ việc, xảy ra tại 245 huyện, thành phố thuộc 36 tỉnh.



Tại một phiên điều trần của Ủy ban IX Hạ viện Indonesia - cơ quan phụ trách các vấn đề y tế, người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Sudaryono cho biết các cuộc rà soát nội bộ cho thấy khoảng 80-90% các vụ ngộ độc thực phẩm trước đây có liên quan đến việc không tuân thủ các quy trình an toàn thực phẩm.

Những vi phạm được xác định bao gồm quy định về bảo quản thực phẩm, tiếp nhận nguyên liệu, kiểm soát nhiệt độ và thời hạn sử dụng.



Theo quan chức này, Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia đang tăng cường giám sát các đơn vị cung cấp suất ăn, đồng thời rà soát khoảng 27.000 trung tâm phân phối suất ăn trên toàn quốc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm cơ sở bị cho là không có hoạt động thực tế, ít nhất 833 bếp ăn đã bị đình chỉ do không đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.



Chương trình MBG là một trong những chính sách trọng tâm của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, được triển khai nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và giảm tỷ lệ thấp còi ở trẻ em.

Chính phủ đặt mục tiêu cung cấp các bữa ăn miễn phí cho gần 90 triệu học sinh, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.



Dự kiến tiêu tốn khoảng 28 tỷ USD đến năm 2029, chương trình MBG được xem là một trong những cam kết tranh cử chủ chốt của Tổng thống Prabowo và là một trụ cột trong chương trình nghị sự của chính quyền hiện nay.

Tuy nhiên, việc liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm đang đặt ra thách thức lớn đối với Indonesia trong quá trình mở rộng chương trình trên quy mô toàn quốc./.

Indonesia: Hàng chục học sinh nhập viện sau bữa ăn miễn phí Giới chức Jakarta xác nhận có 72 học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng các suất ăn được phân phối từ một bếp trung tâm tại khu vực Duren Sawit.

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