Indonesia thừa nhận thiếu giám sát trong chương trình bữa ăn miễn phí

Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia ngày 26/9 thừa nhận việc thiếu giám sát đã dẫn tới hàng loạt ca ngộ độc thực phẩm trong khuôn khổ chương trình bữa ăn miễn phí quy mô lớn do Tổng thống Prabowo Subianto khởi xướng.

Từ khi chương trình được triển khai vào tháng Một năm nay, đã có gần 6.000 ca ngộ độc thực phẩm xảy ra, trong đó có hơn 1.000 nạn nhân là học sinh tại tỉnh Tây Java trong tuần này.

Chương trình hiện phục vụ trên 20 triệu người, với mục tiêu mở rộng tới 83 triệu người vào cuối năm nay.

Phó Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia - bà Nanik Deyang - đã công khai xin lỗi người dân và thừa nhận sai lầm lớn nhất là "thiếu sự giám sát."

Bà cũng nói rõ các trường hợp để xảy ngộ độc vừa qua là do đối tác và đội ngũ nội bộ không tuân thủ đúng quy trình.

Hiện tại, các suất ăn chế biến sẵn đã bị cấm và những bếp ăn không đạt chứng nhận vệ sinh sẽ bị đóng cửa từ tháng tới.

Vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại Tây Java được cho là có liên quan đến thực phẩm bị hỏng và việc thiếu chuyên gia dinh dưỡng. Một cuộc điều tra đang được tiến hành với sự tham gia của cơ quan quản lý thực phẩm và cảnh sát.

Trong khi đó, một số tổ chức y tế kêu gọi tạm dừng chương trình. Thống đốc Tây Java Dedi Mulyadi cảnh báo các ca ngộ độc có thể gây quá tải cho hệ thống y tế địa phương.

Theo cơ quan quản lý, đến nay có khoảng 40 bếp ăn không đủ tiêu chuẩn đã bị đóng cửa. Chính phủ dự kiến chỉ giải ngân 99.000 tỷ rupiah (tương đương 5,92 tỷ USD) trong năm nay trong tổng số 171.000 tỷ rupiah đã phân bổ cho chương trình./.

Indonesia: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi tham dự tiệc thôi nôi Tính đến tối 17/9, đã có 115 người xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy. Những người này nhập viện sau khi dùng bữa tại một tiệc mừng thôi nôi ở Pasirlangu (Indonesia).