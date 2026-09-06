Canada công bố tờ tiền mới có tính năng bảo mật cao

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong một nỗ lực nhằm chống lại nạn làm tiền giả, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ngày 5/9 đã công bố tờ tiền mệnh giá 20 đô la mới, với các tính năng bảo mật cao và được thiết kế làm nổi bật chủ quyền và văn hóa thổ dân của Canada.



Đây là tờ tiền thứ 2 trong loạt tiền giấy của BoC được tích hợp các công nghệ bảo mật chưa từng được sử dụng trên tiền giấy Canada trước đây. Các nhân viên BoC đã thiết kế tờ tiền này trong 3 năm qua, trong đó bao gồm cả việc tham vấn các bên liên quan, chuyên gia và cộng đồng thổ dân. Thống đốc BoC Tiff Macklem cho biết BoC “vô cùng tự hào” về tờ tiền 20 đô la mới và dự định bắt đầu lưu hành tờ tiền này vào đầu năm 2027.



Tờ tiền 20 đô la mới có hình Vua Charles III và đây là tờ tiền giấy đầu tiên có hình ông, thay thế chân dung cố Nữ hoàng Elizabeth II.



BoC được Chính phủ của cựu Thủ tướng Justin Trudeau chỉ thị đưa hình ảnh vị vua trị vì mới vào quá trình thiết kế lại tờ tiền và các nhân viên đã bắt đầu công việc từ sau lễ đăng quang của Vua Charles III vào tháng 5/2023.

Chân dung của Vua Charles III trên tờ tiền mới được nhiếp ảnh gia người Anh Andrew Parsons chụp và sau đó được một nghệ nhân bậc thầy về điêu khắc chuyển đổi thành tác phẩm nghệ thuật phức tạp hơn để ngăn chặn việc làm giả.

Cho đến nay, toàn bộ quá trình vẫn đang được thực hiện thủ công trên máy tính, với một phần mềm đặc biệt và nghệ nhân điêu khắc sẽ thêm những chi tiết nhỏ, tinh xảo vào bức chân dung.



Mặt sau của tờ tiền 20 đô la mới có hình ảnh Đài tưởng niệm Quốc gia Vimy của Canada ở Pháp, được khánh thành năm 1926 để tưởng nhớ tất cả những người Canada đã phục vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Trận chiến Vimy Ridge được coi là bước ngoặt mang tính biểu tượng khi Canada hình thành bản sắc dân tộc riêng biệt, binh lính Canada đã chiến đấu để chiếm giữ ngọn đồi này sau khi lực lượng Anh và Pháp thất bại.

Khoảng 3.600 người Canada đã thiệt mạng tại Vimy Ridge và nhiều người khác bị thương. Hơn 11.000 người Canada cũng đã thiệt mạng trên đất Pháp trong chiến tranh và rất nhiều người trong số này không có mộ phần.



Ông Macklem khẳng định: “Đài tưởng niệm Quốc gia Vimy của Canada là biểu tượng của sự hy sinh. Những cột trụ cao vút và những tác phẩm điêu khắc trang nghiêm tôn vinh những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do, hòa bình và dân chủ. Nó cũng là biểu tượng chủ quyền của Canada trên trường quốc tế.”



Tờ tiền 20 đô la mới cũng có các yếu tố tự nhiên vì nó là tờ tiền xanh và đại diện cho niềm đam mê làm vườn, bảo vệ môi trường và bảo tồn của Vua Charles III.

Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ được thể hiện trên tờ tiền bằng biểu tượng hoa của họ ở bên trái chân dung Vua Charles, như hoa Trillium đại diện cho Ontario, hoa Nghệ tây thảo nguyên cho Manitoba và hoa Aven núi cho Lãnh thổ Tây Bắc.

Mỗi loài hoa được ghi nhãn bằng những hàng chữ nhỏ li ti. Lá phong cũng được thể hiện nổi bật trên tờ tiền cũng như hoa anh túc đỏ. BoC đã hợp tác với một hội đồng cố vấn thổ dân trong suốt quá trình thiết kế và tờ tiền này cũng bao gồm 4 loại cây khác nhau đại diện cho dân tộc của họ.



Phần dưới cùng của tờ tiền có hình ảnh cỏ ngọt bện, một trong 4 loại cây thiêng liêng và cây tuyết tùng đỏ phương Tây, thường được gọi là “Cây sự sống” trong nhiều nền văn hóa thổ dân.

Ngoài ra còn có bông Bắc Cực, được người Inuit sử dụng để làm đèn và thắp sáng và dâu tây dại, biểu tượng cho sự ấm áp. Theo các quan chức BoC, thiết kế này cố gắng kết hợp những câu chuyện khác nhau để phản ánh về đất nước và con người Canada cũng như về sự thống nhất của đất nước này.



Trên tờ tiền 20 đô la mới được thiết kế một dải bảo mật màu tím, lần đầu tiên xuất hiện trên tiền giấy Canada. Lá phong và hoa anh túc trên dải màu tím có hình ảnh 3 chiều phát sáng theo nhiều hướng khác nhau.

Ở phía sau, số 20 cũng biến thành một chiếc lá phong khi tờ tiền được nhìn nghiêng. Tờ tiền cũng có các tính năng bảo mật xúc giác trên chữ “Canada,” số 20 lớn ở trên và dưới và chân dung của Vua Charles.

Các quan chức BoC cho biết, tính năng xúc giác được thiết kế để giúp các nhà bán lẻ nhanh chóng xác định xem tờ tiền có phải là thật hay không.



Theo ông Macklem, bảo mật tiền giấy rất quan trọng đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp Canada cũng như đối với tính toàn vẹn của hệ thống tiền tệ của Canada.

Tờ tiền mới này là sự khẳng định tiếp theo của BoC trong cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại nạn làm giả, bởi những kẻ làm giả luôn hoạt động. Ông Macklem cũng lưu ý tờ tiền mệnh giá 20 đô la được người Canada sử dụng nhiều nhất và đó là lý do tờ tiền này được ưu tiên nâng cấp bảo mật nhằm giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng./.

ECB công bố mẫu thiết kế mới cho toàn bộ tiền giấy euro ECB ngày 19/8 công bố các phương án thiết kế mới cho toàn bộ tiền giấy euro, đánh dấu lần đầu tiên đồng tiền chung châu Âu được thay đổi đáng kể về diện mạo kể từ khi đưa vào lưu hành.

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