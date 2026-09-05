Mỹ mở cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ về rò rỉ thông tin quân sự

Các nhà điều tra chính phủ Mỹ vừa thực hiện một bước đi chưa từng có tiền lệ khi yêu cầu khoảng 50 thành viên thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thực hiện kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối nhằm xác định thủ phạm rò rỉ các thông tin quân sự nhạy cảm cho giới báo chí.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, cuộc điều tra quy mô lớn này được triển khai trong tháng 8 sau một loạt báo cáo chi tiết của giới truyền thông về tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng của kho dự trữ đạn dược thiết yếu của Mỹ - bao gồm các loại tên lửa tầm xa và hệ thống đánh chặn Patriot - do ảnh hưởng từ cuộc chiến với Iran.



Các nhà điều tra liên bang đã yêu cầu cả sỹ quan quân đội lẫn nhân viên dân sự làm việc tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thực hiện bài kiểm tra nói dối liên quan việc tiết lộ thông tin mật hoặc cung cấp dữ liệu về sự suy giảm kho vũ khí cho giới báo chí hay không.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ là cơ quan có quy mô từ 1.500 đến 2.000 nhân sự, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động, chính sách và kế hoạch chiến tranh với các tư lệnh chiến đấu trên toàn thế giới.



Phản hồi về sự việc trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell tuyên bố cơ quan này không đưa ra bình luận về các cuộc điều tra nội bộ hay các vấn đề nhân sự, nhưng khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ luôn xem xét cực kỳ nghiêm túc mọi hành vi rò rỉ thông tin an ninh quốc gia đã được phân loại.

Ông Sean Parnell nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho thông tin mật là yếu tố sống còn để bảo vệ an ninh của nước Mỹ cũng như của các lực lượng binh lính đang đồn trú khắp thế giới.



Theo giới chuyên môn, phạm vi của cuộc điều tra lần này là hoàn toàn chưa từng ghi nhận trong lịch sử quân đội Mỹ hiện đại. Chuẩn Đô đốc về hưu Donald J. Guter, người từng giữ chức Luật sư trưởng Hải quân Mỹ từ năm 2000 - 2002, nhận định ông chưa từng chứng kiến việc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối được áp dụng trên diện rộng hoặc ở cấp bậc nhân sự cao như vậy.

Các nguồn tin am hiểu cho biết chiến dịch quyết liệt này không chỉ nhằm mục đích vạch mặt những người chia sẻ thông tin mà còn nhằm răn đe bất kỳ ai có ý định làm điều tương tự trong tương lai.

Chiến dịch săn lùng nguồn rò rỉ diễn ra dưới áp lực mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã liên tục hối thúc các quan chức chính quyền tích cực truy quét những kẻ tiết lộ thông tin mật.

Ông Trump thậm chí còn cáo buộc các bài báo đưa tin chỉ trích cách Mỹ xử lý cuộc chiến tại Iran cũng như tình trạng thiếu hụt đạn dược là hành vi phản quốc./.

Quân đội Mỹ dự định mua hơn 133.000 tên lửa phục vụ hệ thống HIMARS Lục quân Mỹ dự định mua hơn 133.000 rocket của Hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt từ các nhà thầu quốc phòng, trong đó bao gồm cả những rocket được phóng từ Hệ thống Pháo binh Tên lửa Cơ động cao.

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