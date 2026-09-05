SpaceX và Blue Origin rút khỏi Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ quốc tế đầu tiên diễn ra tại Paris (Pháp), 4 doanh nghiệp vũ trụ Mỹ đã quyết định không tham dự sự kiện ngày 9-10/9 này.

Trong số 4 doanh nghiệp đó có những tên tuổi lớn như SpaceX của tỷ phú Elon Musk và Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos.

Theo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài SpaceX và Blue Origin, hai start-up Stoke Space và Starcloud cũng rút khỏi danh sách tham dự.

Đây là tổn thất đáng kể bởi hội nghị được kỳ vọng quy tụ khoảng 120 quốc gia cùng các cơ quan vũ trụ, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp để thảo luận về những nguyên tắc mới cho một lĩnh vực đang phát triển với tốc độ chưa từng có.

Đáng chú ý, SpaceX và Blue Origin là hai tập đoàn đại diện cho sức mạnh ngày càng lớn của khu vực tư nhân Mỹ trong ngành vũ trụ.

Hội nghị này là sáng kiến được Tổng thống Emmanuel Macron kỳ vọng trở thành diễn đàn định hình các nguyên tắc quản trị không gian toàn cầu.

Pháp và Đức, hai nước đồng chủ trì hội nghị, muốn thúc đẩy quan điểm chung về điều phối giao thông vũ trụ, phân bổ tần số và chia sẻ dữ liệu khoa học.

Đây là những vấn đề kỹ thuật nhưng ngày càng trở thành vấn đề chiến lược, khi số lượng vệ tinh và hoạt động trên quỹ đạo tăng nhanh./.

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