New Zealand áp dụng bắt buộc nộp hồ sơ trực tuyến đối với một số loại thị thực

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, Cơ quan Di trú New Zealand (INZ) vừa thông báo sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ giấy và bắt buộc nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống Immigration Online đối với một số loại thị thực quá cảnh và du lịch kể từ ngày 1/10/2026.

Đây là bước đi mới trong lộ trình chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa quy trình xử lý thị thực của cơ quan này.

Thông báo của INZ cho biết việc chuyển sang hình thức nộp hồ sơ trực tuyến giúp người dân dễ dàng thực hiện và theo dõi tiến trình xử lý, đồng thời hỗ trợ INZ nâng cao hiệu quả làm việc.

Trong khi đó, các hồ sơ giấy nộp trước ngày 1/10 vẫn được xử lý bình thường và người nộp đơn không cần thực hiện thêm thao tác bổ sung. Sau mốc thời gian này, hồ sơ giấy chỉ được chấp nhận trong trường hợp đặc biệt có xác nhận trước.

Theo INZ, hệ thống Immigration Online giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ, hạn chế sai sót và tránh chậm trễ nhờ các tính năng số hóa tài liệu, tự động quét hộ chiếu, hướng dẫn điền thông tin theo từng trường hợp và cập nhật trạng thái hồ sơ theo thời gian thực.

Thông báo cho biết quy định mới áp dụng cho thị thực quá cảnh và hầu hết các diện thị thực du lịch ngắn hạn, bao gồm du lịch thông thường, thương mại, theo đoàn, học thuật, thăm thân, chữa bệnh, sự kiện văn hóa-thể thao, báo chí và các trường hợp đặc thù khác.

Ngược lại, quy định chưa áp dụng đối với người phụ thuộc của công dân/quân nhân/sinh viên/lao động New Zealand, người xin tị nạn, trẻ em là nạn nhân buôn người và nghỉ hưu tạm thời. Tuy nhiên, INZ dự kiến có thể đưa các diện này vào lộ trình trực tuyến trong tương lai./.

Australia tạm dừng cấp thị thực lao động kỳ nghỉ cho 24 quốc gia Theo thông báo, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam áp dụng hình thức bốc thăm để phân bổ cơ hội nộp hồ sơ. Như vậy, biện pháp tạm dừng tiếp nhận phân nhánh thị thực 462 hiện không áp dụng đối với Việt Nam.