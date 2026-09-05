Nga dự báo lượng khách du lịch đến Việt Nam đạt kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/9, trang tin điện tử news.ru của Nga dẫn lời đại diện Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga đưa ra dự báo đầy lạc quan về triển vọng tăng trưởng của du lịch Việt Nam, dự kiến lượng du khách Nga đến Việt Nam trong cả năm 2026 có thể đạt mức kỷ lục lịch sử là 1,5 triệu lượt người.

Trang news.ru dẫn lời ông Nikita Kondratiev, Giám đốc Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt, thuộc Bộ Phát triển kinh tế Nga, cho biết ngay cả vào giai đoạn đỉnh điểm trước đại dịch là năm 2018-2019, dòng khách Nga sang Việt Nam cũng chỉ duy trì ở mức khoảng 700.000-800.000 lượt. Thống kê này cho thấy tăng trưởng du lịch đang đầy ấn tượng.

Đại diện Bộ Phát triển kinh tế đánh giá các yếu tố chính tạo nên sức hút lớn này gồm việc duy trì và mở rộng đường bay trực tiếp, cùng khả năng thanh toán thuận tiện cho du khách bằng mã QR và thẻ ngân hàng MIR tại một số địa điểm ở Việt Nam.

Sự quan tâm đặc biệt này từ phía Nga hoàn toàn đồng nhất với các số liệu thống kê thực tế vừa được công bố.

Trước đó, ngày 4/9, tờ Thời báo Tin tức du lịch Nga (Travel Russian News) dẫn số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết tính chung 8 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam đã chính thức vượt mốc 1 triệu lượt, ghi nhận mức bứt phá ngoạn mục tới 165,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt Nam hiện nay.

Với kết quả này, Nga đã nhảy vọt từ vị trí khoảng thứ 7 của năm 2025 để đứng vững chắc ở vị trí thứ 3 trong danh sách các thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc (3,54 triệu lượt) và Hàn Quốc (2,76 triệu lượt). Báo cáo trước đó vào tháng 6 của Hiệp hội Các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) cũng từng ghi nhận lượng khách Nga đến Việt Nam đạt hơn 742.000 lượt trong nửa đầu năm, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh thuận lợi từ đa dạng hóa hình thức thanh toán của các bên, dòng khách Nga bùng nổ còn nhờ vị thế Việt Nam là điểm đến an toàn, mến khách tại khu vực châu Á cùng việc gia tăng tần suất các chuyến bay thuê chuyến (charter) trực tiếp từ các thành phố lớn của Nga.

Các trung tâm du lịch biển như Nha Trang, Mũi Né và Phú Quốc tiếp tục duy trì sức hút hàng đầu đối với du khách Nga nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, hạ tầng nghỉ dưỡng đồng bộ và ẩm thực phong phú./.

Việt Nam “tái chiếm” trái tim du khách Nga, lượng khách tăng mạnh Việt Nam đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của du khách Nga khi lượng khách trong nửa đầu năm nay vượt 742.000 lượt, tăng nhanh nhờ đường bay thuận tiện, giá cả hợp lý và sản phẩm đa dạng.

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