Tây Ninh hỗ trợ đến 500 triệu đồng cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng cho hoạt động hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, kể từ ngày 15/9/2026.

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ký ban hành.

Chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sản phẩm và khả năng tham gia sâu chuỗi cung ứng.

Qua đó, tỉnh tạo điều kiện hình thành hệ thống doanh nghiệp có năng lực cung ứng sản phẩm, linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu, vật liệu cho các ngành sản xuất.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Tỉnh hỗ trợ 100% chi phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật được hỗ trợ 100%, tối đa 50 triệu đồng/doanh nghiệp. Tổ chức hội thảo xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước được hỗ trợ 70%, tối đa 300 triệu đồng/chương trình.

Thuê chuyên gia trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp được hỗ trợ 70%, tối đa 100 triệu đồng/chương trình; hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cũng được hỗ trợ 70%, tối đa 100 triệu đồng/chương trình.

Nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu được hỗ trợ 50%, tối đa 50 triệu đồng/doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hoạt động hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ 50%, tối đa 500 triệu đồng/doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, mua bán quyền, sáng chế, phần mềm được hỗ trợ 50%, tối đa 300 triệu đồng/doanh nghiệp.

Các dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ 50%, tối đa 500 triệu đồng/dự án. Kinh phí nghiên cứu đối với tổ chức, cá nhân đã đầu tư nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả kinh tế được hỗ trợ 50%, tối đa 100 triệu đồng/nghiên cứu.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, việc áp dụng thống nhất chính sách sau hợp nhất có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nhân lực, tăng sức cạnh tranh. Qua đó, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh./.

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ có thể được hỗ trợ tới 50% lãi suất vay Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất vay thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ.

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